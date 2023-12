EK vyzvala vládu SR, aby nemenila trestný zákon a nerušila ÚŠP

Brusel 6. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu potvrdila, že požiadala Slovensko, aby nepokračovalo v novelizácii Trestného zákona a zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), pretože tieto návrhy treba dôkladne zvážiť. Informuje o tom spravodajca TASR.



Informáciu pre TASR potvrdil hovorca EK pre oblasť spravodlivosti Christian Wigand.



Slovenská vláda v stredu schválila plán na zrušenie špeciálnej prokuratúry zameranej na trestné činy vrátane korupcie. Podľa vládneho návrhu novely Trestného zákona, ktorou sa menia viaceré právne normy, sa má ÚŠP zrušiť a kauzy, ktoré rieši, majú prejsť do agendy krajských prokuratúr.



"Široký rozsah zamýšľaných noviel a početné oblasti dotknutého práva EÚ si vyžadujú dôkladnú a solídnu analýzu," uvádza sa v stanovisku, ktoré exekutíva EÚ zaslala do Bratislavy.



Eurokomisia v liste podpísanom eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom a eurokomisárkou pre vnútorné záležitosti Ylvou Johanssonovou v utorok (5. 12.) požiadala ministra spravodlivosti SR Borisa Suska, aby slovenská vláda zatiaľ "nepokračovala v zamýšľaných novelách" a najmä sa "neuchýlila k zrýchlenému postupu bez riadnej a dôkladnej konzultácie so zainteresovanými stranami na vnútroštátnej a európskej úrovni".



Wigand spresnil, že eurokomisia je pripravená na ďalšie politické a technické diskusie so slovenskou vládou s cieľom podrobnejšie preskúmať tieto otázky, pričom zamýšľané zmeny a doplnenia zákona odporúča konzultovať aj s Benátskou komisiou Rady Európy.



Predstavitelia slovenskej vlády pred stredajším rozhodnutím naznačili, že tento krok dopredu konzultovali s eurokomosiou. Wigand potvrdil, že komisár Reynders sa v tejto veci 27. novembra v Bruseli stretol s premiérom Robertom Ficom, ministrom spravodlivosti Borisom Suskom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom, ktorí informovali o pripravovaných novelách slovenskej legislatívy. Po tomto stretnutí vláda SR zaslala eurokomisii informáciu o pripravovaných reformách.



