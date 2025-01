E.Kaliňák:Ak sa neurovnajú konflikty, hrozí otvorenie koaličnej zmluvy

Bratislava 18. januára (TASR) - Ak sa koaličným partnerom nepodarí urovnať vnútorné konflikty, tak bude potrebné otvoriť koaličnú zmluvu. V relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol poslanec Európskeho parlamentu (EP) a predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR Erik Kaliňák (Smer-SD). Bývalý premiér a poslanec EP Ľudovít Ódor reagoval, že malé zmeny nepomôžu, myslí si, že aktuálna vláda je historicky najhoršia a mala by skončiť.



"Nehovorím o rekonštrukcii vlády, hovorím o otvorení koaličnej zmluvy, ktorá potom bude viesť asi k nejakým posunom na ministerstvách. Nie kvôli tomu, že by bola vláda neschopná," ozrejmil Kaliňák s tým, že ak sa nepodaria vnútrokoaličné spory vyriešiť do marca, udalosti naberú rýchlejší spád.



Predčasné voľby Ódor neočakáva, no myslí si, že sa o nich bude diskutovať v rámci koalície. Kaliňák uviedol, že neočakáva, že sa na najbližšej schôdzi podarí opozícii odvolať premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Ako doplnil, strana Smer-SD podľa neho robí všetko preto, aby koalícia fungovala.



Bývalý predseda úradníckej vlády skonštatoval, že ak sú ohrozené národnoštátne záujmy Slovenska, opozícia nemá veľa možností a jednou z nich je práve podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde SR. Podľa Ódora má iný názor na zahraničnopolitické smerovanie Slovenska nielen opozícia, ale aj niektorí členovia strany Hlas-SD.



Kaliňák si naopak myslí, že zdôvodnenie, že Fico sa snaží vytiahnuť Slovensko z Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) je scestné. "Našim domovom je EÚ, našim domovom je organizácia NATO, ale vnímame aj ďalšie svetové strany sveta, kde sa snažíme ekonomicky budovať ďalšie vzťahy," deklaroval.



V súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa diskutujúci dotkli aj polarizácie spoločnosti a napätej politickej atmosféry. Obaja vyjadrili sústrasť pozostalým tragédie a zaželali rýchle uzdravenie zranenej študentke.



Kaliňák podotkol, že polarizáciu spoločnosti vníma a do veľkej miery ju pripísal médiám a opozícii. Ódor reagoval, že aj opozícia aj koalícia by sa mala zdržať akýchkoľvek vulgarizmov voči druhým ľuďom. "Môj taký naozaj osobný názor je, že keby v politike neboli pán Fico a pán Matovič, tak máme u nás o polovicu menej agresivity," povedal Ódor.