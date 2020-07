EkoGrob prispieva k zachovaniu ekosystému

Bratislava 12. júla (TASR) - Environmentálna skupina EkoGrob v obci Veľký Grob v okrese Galanta bojuje proti degradácii pôdy a strate biodiverzity, proti klimatickým zmenám a prispieva k zachovaniu prirodzeného ekosystému na lokálnej úrovni. Pre TASR to uviedla koordinátorka EkoGrobu Lenka Jánošíková. Skupina robí aj neformálne vzdelávanie o životnom prostredí.



Pre EkoGrob je dôležitá aj ochrana jedinečného vtáčieho územia Úľanská mokraď, ktoré sa nachádza v okolí. "V obci a jej okolí si chceme zachovať viac zelene, tento krok sa nám podarilo zrealizovať výsadbou stromov a kríkov. Taktiež máme v pláne vysiať lúčne kvety," povedala Jánošíková. Dodala, že sa tak ochráni pôda pred eróziou a lúčne kvety poskytnú dostatok úkrytu pre voľne žijúce živočíchy.



Koordinátorka poznamenala, že v okolí Veľkého Grobu ubúdajú opeľovače a iný hmyz. Vymieranie užitočného hmyzu a niektorých živočíchov chce EkoGrob zastaviť postavením hmyzích domčekov, domov pre ježkov a kŕmidiel pre veveričky. "Plánujeme ich rozmiestniť po obci, ako aj do miestnej škôlky a školy. Budú teda slúžiť ako názorná ukážka a pomôcka pri vzdelávaní najmenších," hovorí Jánošíková.



"Projekt prispieva k lepšiemu životnému prostrediu v lokálnom meradle. Vďaka osvete na vyššej úrovni začínajú ľudia problémy životného prostredia vnímať a snažia sa nám pomáhať. Napríklad miestny dobrovoľný hasičský zbor nám pomáha zavlažovať novovysadené stromčeky," hovorí Jánošíková. Ľudí chcú motivovať k ďalším činom, ktoré vedú k ochrane prírody.



Neformálna skupiny vznikla po zapojením sa do programu EÚ Európsky zbor solidarity a projektu Podpora ekosystému.