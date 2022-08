Ekonomická olympiáda má podporiť finančnú gramotnosť stredoškolákov

Bratislava 29. augusta (TASR) - Ekonomická olympiáda má za cieľ podporiť ekonomickú a finančnú gramotnosť stredoškolákov. Školy sa do šiesteho ročníka olympiády môžu prihlasovať počas týchto dní. TASR o tom informoval INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ktorý túto súťaž pre stredoškolákov organizuje.



V uplynulom školskom roku sa do súťaže zapojilo 11.300 stredoškolákov z celého Slovenska, z ktorých sa do krajského kola prebojovalo 540 súťažiacich a do záverečného celoslovenského finále 51 najnadanejších mladých ekonómov. "Kým v prvom školskom online kole čaká súťažiacich test s uzavretými otázkami, v ktorých vyberajú jednu správnu odpoveď z piatich ponúkaných možností, v krajskom a celoslovenskom kole ich čakajú už náročnejšie písomné zadania," priblížili z INESS. V uplynulom školskom roku mali súťažiaci v krajských kolách napríklad uviesť, čo môže vláda urobiť proti rastúcim cenám, alebo analyzovať, ako investície z plánu obnovy ovplyvnia stavebný a IT sektor.



V celoslovenskom finále študenti analyzovali, ako cenový strop na pohonné látky v Maďarsku ovplyvní dopyt a ponuku na čerpacích staniciach, či argumentovali, ako úplné odpojenie od ruského plynu ovplyvní ekonomiky štátov Európskej únie. Úlohy do súťaže pripravujú analytici z INESS v spolupráci so Slovenskou ekonomickou spoločnosťou a vysokými školami na Slovensku a v Česku.



"V zadaniach ekonomickej olympiády kladieme dôraz na to, aby témy boli aktuálne a študenti mali možnosť pochopiť, ako súčasné dianie ovplyvňuje ich život. Cieľom je, aby sa súťažiaci kriticky zamysleli nad udalosťami, ktoré počujú denne v spravodajstve, a analyzovali ich z ekonomického pohľadu," povedala riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku Monika Budzák. Ako dodala, veria, že takéto úlohy, v ktorých musia žiaci argumentovať a pozrieť sa na problém z viacerých strán, im pomôžu čeliť ekonomickým podvodom, demagógii či hoaxom.



Registrácia škôl je otvorená do konca novembra. Prvé školské online kolá sa uskutočnia od 5. do 16. decembra.