Ekonomická univerzita uzavrela dohodu s Univerzitou Bamberg
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) a nemecká Otto-Friedrich-Universität Bamberg uzavreli dohodu o dvojitom diplome. Tá študentom Národohospodárskej fakulty EUBA umožní získať počas štandardnej dĺžky inžinierskeho štúdia dva plnohodnotné tituly - jeden zo Slovenska a jeden z Nemecka. Program odštartuje v akademickom roku 2026/2027 a uzavretý je na päť akademických rokov. Informuje o tom EUBA na svojom webe.
Pre národohospodársku fakultu ide už o piaty dvojitý diplom v jej portfóliu. Rozširuje tak existujúce partnerstvá s univerzitami v Portugalsku, Luxembursku, Taliansku a Kórejskej republike.
Program dvojitého diplomu je určený študentom troch inžinierskych študijných programov. Na strane EUBA ide o programy financie vyučované v anglickom jazyku alebo financie a dane vyučované v slovenskom jazyku. Na strane nemeckej univerzity ide o inžiniersky program financie a účtovníctvo. „Po úspešnom ukončení získa študent dva samostatné diplomy - z EUBA aj z Univerzity Bamberg, pričom oba budú výslovne uvádzať, že tituly boli udelené v rámci dvojitého diplomu,“ uviedla EUBA.
Štúdium pokrýva dvojročné obdobie. Prvý rok absolvuje študent na svojej domovskej univerzite, druhý rok na partnerskej univerzite. Diplomovú prácu spravidla píše na hostiteľskej univerzite pod vedením tútora z hostiteľskej a konzultanta z domovskej univerzity.
