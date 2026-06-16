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Ekonomická univerzita v Bratislave je lídrom v náraste kvality vedy
Kvalitu slovenskej vedy posudzovalo 169 zahraničných expertov z 23 štátov, ktorí pôsobia na 88 univerzitách a výskumných inštitútoch.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave dosiahla v periodickom hodnotení VER 2026 najvyšší nárast kvality tvorivej činnosti spomedzi všetkých hodnotených slovenských inštitúcií. Oproti predchádzajúcemu hodnoteniu z roku 2022 sa kvalita jej vedeckej činnosti zvýšila o 353 percent. Informuje o tom Ekonomická univerzita v Bratislave na svojom webe.
Spomedzi všetkých verejných vysokých škôl a výskumných inštitúcií, ktoré sa do hodnotenia zapojili, zaznamenala Ekonomická univerzita v Bratislave najvýraznejší posun nahor. Výsledok je podľa univerzity o to významnejší, že hodnotenie VER 2026 bolo prísnejšie a komplexnejšie než kedykoľvek predtým. Po prvý raz v histórii Slovenska sa popri vedeckých výstupoch hodnotil aj spoločenský dosah výskumu a kvalita tvorivého prostredia inštitúcie.
„Najvyšší nárast kvality spomedzi všetkých slovenských inštitúcií je pre nás potvrdením, že dôraz na kvalitu a medzinárodný presah výskumu má zmysel. Je to predovšetkým výsledok práce našich vedcov, ktorí dlhodobo posúvajú latku vyššie. Vnímame ho zároveň ako záväzok, v začatej ceste chceme pokračovať a naďalej posilňovať postavenie univerzity v medzinárodnom akademickom priestore,“ uviedol rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.
Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2026 zverejnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v pondelok (15. 6.). Hodnotenie posudzuje kvalitu vedeckej a tvorivej činnosti slovenských verejných vysokých škôl a výskumných inštitúcií za roky 2020 až 2024.
Kvalitu slovenskej vedy posudzovalo 169 zahraničných expertov z 23 štátov, ktorí pôsobia na 88 univerzitách a výskumných inštitútoch. Každá žiadosť sa posudzovala v troch okruhoch. Prvým boli tvorivé výstupy, druhým spoločenský dosah a tretím okruhom bola kvalita tvorivého prostredia. Z týchto okruhov vzišli tri čiastkové profily kvality a jeden celkový profil pracoviska.
Podľa ministerstva školstva budú výsledky VER 2026 rozhodovať približne o polovici financovania vedy a umenia na verejných vysokých školách.
Spomedzi všetkých verejných vysokých škôl a výskumných inštitúcií, ktoré sa do hodnotenia zapojili, zaznamenala Ekonomická univerzita v Bratislave najvýraznejší posun nahor. Výsledok je podľa univerzity o to významnejší, že hodnotenie VER 2026 bolo prísnejšie a komplexnejšie než kedykoľvek predtým. Po prvý raz v histórii Slovenska sa popri vedeckých výstupoch hodnotil aj spoločenský dosah výskumu a kvalita tvorivého prostredia inštitúcie.
„Najvyšší nárast kvality spomedzi všetkých slovenských inštitúcií je pre nás potvrdením, že dôraz na kvalitu a medzinárodný presah výskumu má zmysel. Je to predovšetkým výsledok práce našich vedcov, ktorí dlhodobo posúvajú latku vyššie. Vnímame ho zároveň ako záväzok, v začatej ceste chceme pokračovať a naďalej posilňovať postavenie univerzity v medzinárodnom akademickom priestore,“ uviedol rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.
Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2026 zverejnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v pondelok (15. 6.). Hodnotenie posudzuje kvalitu vedeckej a tvorivej činnosti slovenských verejných vysokých škôl a výskumných inštitúcií za roky 2020 až 2024.
Kvalitu slovenskej vedy posudzovalo 169 zahraničných expertov z 23 štátov, ktorí pôsobia na 88 univerzitách a výskumných inštitútoch. Každá žiadosť sa posudzovala v troch okruhoch. Prvým boli tvorivé výstupy, druhým spoločenský dosah a tretím okruhom bola kvalita tvorivého prostredia. Z týchto okruhov vzišli tri čiastkové profily kvality a jeden celkový profil pracoviska.
Podľa ministerstva školstva budú výsledky VER 2026 rozhodovať približne o polovici financovania vedy a umenia na verejných vysokých školách.