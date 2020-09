Ekonomická univerzita v Bratislave prejde na online vzdelávanie

Bratislava 29. septembra (TASR) – Aj Ekonomická univerzita v Bratislave prejde od 5. októbra z prezenčnej výučby na online vzdelávanie, rozhodol o tom v utorok krízový štáb univerzity. TASR to potvrdil vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave Miroslav Horňák. Dôvodom sú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu pandémie ochorenia COVID-19.



"Všetky fakulty potvrdili maximálnu pripravenosť na túto formu výučby. Toto opatrenie zostane v platnosti do odvolania," uviedol Horňák. Zároveň, na základe skúseností s výskytom ochorenia a jeho šírenia v študentských domovoch na iných vysokých školách, univerzita nariadila študentom opustiť študentské domovy do pondelka 5. októbra. Univerzita tvrdí, že krízový štáb považuje internáty za najväčšiu hrozbu šírenia ochorenia COVID-19. "Pridelené ubytovacie miesto bude zachované až do obdobia, kým bude bezpečné vrátiť sa do študentského domova bez poplatku," priblížil Horňák.



Dekani jednotlivých fakúlt univerzity vyjadrujú presvedčenie, že priamy kontakt učiteľa so študentmi je pre kvalitné ekonomické vzdelávanie z hľadiska jeho kvality nenahraditeľný. Zároveň dúfajú, že sa epidemiologická situácia zlepší natoľko, aby sa výučba mohla čoskoro realizovať v plnohodnotnej prezenčnej forme.



Online výučba pre všetkých študentov bakalárskeho, magisterského a spojeného štúdia na Univerzite Komenského (UK) a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa začne najneskôr od 5. októbra. "O realizácii odbornej praxe rozhoduje dekan fakulty. V prípade študentov končiacich ročníkov môže dekan fakulty povoliť individuálnu prácu v laboratóriu," informoval rektor UK Marek Števček. Rektori dvoch najväčších univerzít na Slovensku zároveň odporúčajú študentom, aby opustili internáty, zatiaľ je to však na báze dobrovoľnosti.



Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča vysokým školám zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania, ak je možné. Rovnako sa majú vyprázdniť vysokoškolské internáty. Počas pondelkového (28. 9.) rokovania o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO).