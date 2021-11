Ekonomická univerzita získala medzinárodnú akreditáciu AACSB

Bratislava 18. novembra (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) sa zaradila k šiestim percentám škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré získali akreditáciu AACSB. TASR o tom informoval Miroslav Horňák z oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou EUBA.



„Získaním medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB sa EUBA zaradila do skupiny univerzít z celého sveta, ktoré v business programoch poskytujú kvalitné a medzinárodne porovnateľné vzdelávanie. Zároveň je to impulz pre celý región strednej a východnej Európy na postupné prispôsobovanie sa medzinárodnej úrovni vo vzdelávaní,“ skonštatoval rektor univerzity Ferdinand Daňo.



EUBA je podľa Horňáka prvou slovenskou a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá akreditáciu získala. V oblasti ekonomického vzdelávania ju udelili celkovo 890 inštitúciám z 58 krajín sveta.



Akreditácia AACSB dbá o neustále zlepšovanie kvality na školách a usmerňuje ich v napĺňaní poslania, inováciách a dosahovaní vplyvu. Školy, ktoré sú akreditované prostredníctvom AACSB, úspešne prešli prísnym akreditačným procesom, ktorý zaručuje, že dané vzdelávacie inštitúcie disponujú potrebnými zdrojmi, majú renomé a sú pripravené vziať na seba záväzok poskytovať študentom prvotriedne ekonomické vzdelávanie zamerané na budúcnosť, priblížil Horňák.