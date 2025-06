Ekonomickú diplomaciu chcú podporiť spoluprácou s honorárnymi konzulmi

Bratislava 4. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR chce podporiť slovenskú ekonomickú diplomaciu aj spoluprácou s honorárnymi konzulmi. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol v úvode deviatej porady honorárnych konzulov SR v Bratislave, ktorá sa začala v stredu. Jej cieľom je podľa ministra výmena skúseností a nastavenie ďalších krokov v súlade s prioritami slovenskej diplomacie. Pozvanie prijalo vyše 100 honorárnych konzulov z celého sveta.



„Honorárni konzuli sú predovšetkým významní podnikatelia, významné osobnosti v krajinách, v ktorých pôsobia alebo odkiaľ pochádzajú, a zastupujú záujmy SR. Ich pôsobenie nebolo podľa nášho názoru dostatočne využívané, preto sme po siedmich rokoch opäť zvolali toto veľké stretnutie všetkých honorárnych konzulov, aby sme sa spoločne podelili o to, čo chceme dosiahnuť, čo robíme, ale zároveň, aby sme získali aj podnety od nich, ako môžeme využiť ich pôsobenie práve pri posilňovaní ekonomickej diplomacie,“ povedal Blanár.







Poďakoval konzulom, že aj vďaka nim môže Slovensko posilňovať svoje postavenie a rozvíjať spoluprácu s partnermi po celom svete. Vyzdvihol aj ich konzulárnu činnosť. Priblížil, že aktuálne je vo svete 165 honorárnych konzulov SR, z toho sedem generálnych. Rezort podľa neho diskutuje aj o asi 30 nových honorárnych konzuloch, ktorí budú zastupovať SR.



V rámci trojdňového programu sa s honorárnymi konzulmi stretnú aj prezident SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Rovnako podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) a štátny tajomník MZVEZ Rastislav Chovanec. „Budú mať rovnako rokovanie s podnikateľmi, aby dostali informácie, čo všetko môžeme ponúknuť, a zároveň im priblížime naše vízie a našu stratégiu, čo chceme dosiahnuť,“ doplnil minister.



Rokovania budú prebiehať v Bratislave a v Trenčianskych Tepliciach, pričom rezort si pripravil nielen pracovný program. „Chceme, aby spoznali aj našu kultúru, aby poznali aj iné mestá, preto ideme do regiónov, aby dokázali mať o Slovensku taký ucelenejší obraz, aby tým dokázali aj lepšie propagovať Slovensko a hovoriť o ňom v tej danej krajine. Výsledkom toho by malo byť či už nadviazanie užších vzťahov politických, ekonomických, ale možno aj v oblasti cestovného ruchu,“ doplnil Chovanec.