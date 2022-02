EK:Slovensko nesprávne zavádza opatrenia proti podvodom na rozpočte EÚ

Brusel 9. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu vo svojom pravidelnom mesačnom súbore rozhodnutí o právnych krokoch proti členským štátom, ktoré porušili legislatívu EÚ, spomenula aj Slovensko, a to v súvislosti s opatreniami proti podvodom, ktoré poškodzujú spoločný európsky rozpočet. Spravodajca TASR v Bruseli o tom informuje na základe údajov, ktoré EK zverejnila na svojej stránke ec.europa.eu.



V oblasti Spravodlivosť EK vyzvala v stredu päť členských štátov eurobloku, aby transponovali do svojej vnútroštátnej legislatívy pravidlá EÚ o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú rozpočet Únie. Belgicku, Cypru, Slovensku, Slovinsku a Švédsku zaslala formálnu výzvu, pretože tieto krajiny pravidlá nesprávne transponovali.



Ide o smernicu EÚ z roku 2017 a o pravidlá, ktoré sú súčasťou celkovej stratégie EK pre boj proti podvodom. Rozpočet EÚ chránia tým, že harmonizujú vymedzenia pojmov, sankcie, pravidlá jurisdikcie a premlčacie lehoty súvisiace s podvodmi a inými trestnými činmi.



Riadna transpozícia týchto pravidiel členskými štátmi je potrebná na to, aby Európska prokuratúra (EPPO) mohla viesť účinné vyšetrovania a trestné stíhania.



Lehota na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva uplynula 6. júla 2019. V decembri 2021 EK zaslala podobné formálne výzvy aj Fínsku, Grécku, Chorvátsku, Lotyšsku, Luxembursku, Portugalsku, Rumunsku a Španielsku, ktoré sa tiež zúčastňujú na činnosti Európskej prokuratúry.



EK spresnila, že zistené problémy sa týkajú najmä transpozície ustanovení smernice týkajúcich sa vymedzenia trestných činov (podvod, korupcia a sprenevera), občianskoprávnej zodpovednosti, sankcií a právomocí.



Spomenuté členské štáty majú k dispozícii dva mesiace na to, aby odpovedali na argumenty EK. Tá môže po posúdení ich odpovedí rozhodnúť o ďalšom právnom konaní alebo o zaslaní odôvodneného stanoviska, ak problémy so súladom s únijným právom nebudú vhodne vyriešené alebo objasnené.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)