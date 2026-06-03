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Ekumenická rada vyzýva na vecnú komunikáciu pri registráciách cirkví
Deklarovala, že predstavitelia ich cirkví sú otvorení korektným rokovaniam.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Ekumenická rada cirkví v SR vyzýva na návrat k vecnému a rešpektujúcemu spôsobu komunikácie a rokovania v prípade revízie podmienok registrácie cirkví a náboženských spoločností. Deklarovala, že predstavitelia ich cirkví sú otvorení korektným rokovaniam. TASR o tom informoval generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví v SR Ladislav Krpala.
„Chceme zdôrazniť, že naše cirkvi v otázke registrácie cirkví nežiadajú privilégiá, ale také riešenie, ktoré bude citlivejšie zohľadňovať individuálne práva i spoločenské záujmy, zároveň však uzná pozitívnu úlohu cirkví a náboženských spoločenstiev a bude s nimi zaobchádzať primerane ich spoločenskému významu,“ deklarovala ekumenická rada.
Podotkla, že téma revízie podmienok registrácie cirkví a náboženských spoločností bola v priebehu posledných dvoch desaťročí otvorená viackrát. V tejto súvislosti boli predstavené aj legislatívne návrhy, ako by bolo možné túto otázku vhodnejšie riešiť.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský napadol na Ústavnom súde SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh podľa neho smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50.000 členov - plnoletých občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie potrebe verejného ochrancu práv otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50.000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyhlásil, že tomuto kroku nerozumie a považuje ho za nebezpečný.
„Chceme zdôrazniť, že naše cirkvi v otázke registrácie cirkví nežiadajú privilégiá, ale také riešenie, ktoré bude citlivejšie zohľadňovať individuálne práva i spoločenské záujmy, zároveň však uzná pozitívnu úlohu cirkví a náboženských spoločenstiev a bude s nimi zaobchádzať primerane ich spoločenskému významu,“ deklarovala ekumenická rada.
Podotkla, že téma revízie podmienok registrácie cirkví a náboženských spoločností bola v priebehu posledných dvoch desaťročí otvorená viackrát. V tejto súvislosti boli predstavené aj legislatívne návrhy, ako by bolo možné túto otázku vhodnejšie riešiť.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský napadol na Ústavnom súde SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh podľa neho smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50.000 členov - plnoletých občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie potrebe verejného ochrancu práv otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50.000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyhlásil, že tomuto kroku nerozumie a považuje ho za nebezpečný.