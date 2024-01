Elán zahrá svoje hity prvý raz so symfonickým orchestrom

Bratislava 28. januára (TASR) - Najväčšie hity legendárnej skupiny Elán so symfonickým orchestrom, toto spojenie zatiaľ žiadny fanúšik jednej z najslávnejších československých kapiel nikdy nepočul. Prichádza však zmena. Elán pridáva tretí koncert do najväčšej slovenskej haly a prvý raz vo svojej kariére vystúpi so symfonickým orchestrom. Koncertným programom nazvaným ELÁN Rock Symphony ukončí 29. septembra tri za sebou idúce koncerty v bratislavskej Tipos aréne. TASR o tom informoval PR manažér Roman Helcl.



Nedávno ohlásené dve koncertné vystúpenia v Bratislave a pražskej O2 aréne kapela stihla vypredať v priebehu niekoľkých týždňov. V momente, keď vypredá aj tretí koncert, stane sa prvou československou kapelou, ktorá trikrát za sebou zaplní najväčší športový štadión na Slovensku. Program ELÁN Rock Symphony sa uskutoční len jedenkrát, exkluzívne v Bratislave.



Snahy prepojiť hudbu populárnej skupiny so symfonickým orchestrom sa objavovali v 50-ročnej histórii populárnej skupiny niekoľkokrát. Vždy ich však hudobníci zamietli.



"Viac ako 50 rokov som toto spojenie odmietal. Jednoducho som to tak necítil. Ale teraz, na konci kariéry, to urobíme a myslím, že to bude bombové," hovorí frontman skupiny Jožo Ráž.



Pôjde o jedinečné prepojenie hitov, ktoré kapela produkuje viac ako 50 rokov. "Fanúšikovia nás budú vidieť a počuť v spojení, ktoré od nás zatiaľ nepoznajú, v rockovom štýle pred symfonickým orchestrom. Bude to pre nás aj pre nich jedinečný zážitok," dodáva Jano Baláž s tým, že týmto koncertom sa kapela rozlúči so svojimi fanúšikmi vo svojom rodnom meste.



Skupina podľa neho veľmi starostlivo vyberala teleso, s ktorým najväčšie hity Elánu naštuduje. Nakoniec si vybrala Bohemia Symphony Orchestra of Prague na čele so šéfdirigentom Martinom Šandom. Ten má veľké skúsenosti so spojením rockovej a symfonickej hudby. Jeho orchester absolvoval niekoľko európskych turné s rockovými skupinami, ako Deep Purple, Europe alebo Alice Cooper.



Skupina Elán vznikla v roku 1968. Vydala 15 štúdiových albumov, päť anglických albumov a kompilácie, za ktorých predaje získala neuveriteľných 25 platinových platní. Koncert Elánu na Letnej si nenechalo ujsť viac ako 100.000 fanúšikov, Slováci zároveň v roku 2007 vypredali aj slávnu Carnegie Hall v New Yorku. Pilierom kapely sú Jožo Ráž (spev, basgitara) a Jano Baláž (spev, gitara). Jeden zo zakladateľov kapely Vašo Patejdl (klávesy, spev) zomrel v auguste minulého roka. Elán naposledy koncertoval v roku 2018, keď svoje veľkolepé československé halové a open air turné ukončil vo vypredanej pražskej O2 aréne.