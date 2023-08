Osobnosti hudobného sveta REAGUJÚ na nečakanú smrť Vaša Patejdla

Bratislava 19. augusta (TASR) - Hudobník Vašo Patejdl urobil veľa pre slovenskú a českú kultúru. Skonštatovala to speváčka Beáta Dubasová, pre ktorú Patejdl v marci zložil pieseň Pierko pravdy k jej 60. narodeninám.



"Som v šoku, nenachádzam slov, naposledy sme sa stretli pri nakrúcaní programu Záhady tela. Nahrávanie pesničky Pierko pravdy v marci bola naša posledná spolupráca. Pre mňa to bol človek, ktorý mi urobil nádherný život, zložil mi všetky moje hity," uviedla Dubasová pre TASR.



V sobotu v noci zomrel vo veku 68 rokov Vašo Patejdl. Bol skladateľom, aranžérom, spevákom, dlhoročným členom skupiny Elán a hráčom na klávesové nástroje.



Úmrtie hudobníka Vaša Patejdla veľmi ťažko doľahlo na muzikanta Jána Baláža, ktorý s ním spoločne prežil desaťročia. Dlhoročný člen skupiny Elán, gitarista, spevák a skladateľ Ján Baláž hľadal veľmi ťažko slová a preto si v rozhovore pre TASR pomohol parafrázou prvých slov z kultovej piesne tejto legendárnej skupiny Voda, čo má drží nad vodou: ´Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť´.



"Ešte včera podvečer som s ním telefonoval, takže som vedel, že je veľmi zle. Nebol to teda ´blesk z jasného neba´, ale aj tak som z toho hrozne smutný a rozčarovaný. Je to smutné a nespravodlivé, lebo to bol veľmi dobrý človek," povedal Ján Baláž.



Elánista Ján Baláž poznal Vaša Patejdla od detstva: "Spoznal som ho už predtým, keď sme spolu ešte nehrali. Prežil som s ním celý život, prežili sme toho strašne veľa, my sme žili spolu naplno desaťročia."



Spolu s Vašom Patejdlom boli obaja členmi skvelej hudobnej rodiny. "Rodina je, žiaľ, teraz rozdelená. Jeden bude hore, my ešte tu, však nás počká," dodal pre TASR Ján Baláž.