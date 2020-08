Elektrické vedenie bude pre vtákov bezpečnejšie

Bratislava 11. augusta (TASR) – Elektrické vedenie vysokého napätia, do ktorého narážajú vtáky, bude bezpečnejšie. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) umiestni na kritické miesta prvky na zvýšenie viditeľnosti. Informoval o tom Marek Gális z občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku.



Ornitológovia v rámci spolupráce so SEPS monitorujú 400-kilovoltové vedenia v rozsahu 270 kilometrov počas jedného roka. Ide o pilotné projekty v oblasti Malaciek, Trnavy, Trenčína, Nitry, Nových Zámkov a Vrábeľ.



„Rizikovosť tohto typu vedenia dokumentuje niekoľko konkrétnych prípadov z terénu," hovorí Gális. Dodáva, že na západnom Slovensku majú najčastejší problém s nárazmi do drôtov labute.



„Úseky na prebiehajúci monitoring sme vybrali tak, aby zahŕňali biotopy dôležité pre vtáctvo z hľadiska hniezdenia, ako migračné trasy, potravné lokality či miesta odpočinku. Daný typ vedení patrí z pohľadu nárazov medzi najrizikovejšie z dôvodu konštrukcie – málo viditeľného, najvyššie umiestneného tzv. zemného lana," približuje Gális.



Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku uviedla, že spoločnosť zabezpečuje aj preventívnu ochranu vtáctva pri novovybudovaných trasách vedenia. Pristupuje sa pri nich k inštalácii odkloňovačov letu vtáctva. „V posledných piatich rokoch sa tieto opatrenia realizovali na časti nových trás v rozsahu viac ako 40 kilometrov," podotkla.



Úmrtnosť na elektrických vedeniach je podľa Deutschovej jedným z hlavných negatívnych faktorov zodpovedných za úhyn vtákov na celom svete. Problematiku je potrebné riešiť na medzinárodnej úrovni, myslí si.



Gális vysvetlil, že príčinou smrti vtákov je ťažká manévrovacia schopnosť. Niektoré druhy majú tiež horšiu schopnosť reagovať včas na podnety. Nárazmi do vedení sú ohrozené vzácne druhy, ako sokol rároh, orol kráľovský, sokol kobcovitý a ďalšie, kde môže strata každého jedinca znamenať zásah do populácie. Preto by sa mala zamerať pozornosť na lokality s vysokou koncentráciou týchto druhov a všeobecne atraktívne pre vtáctvo, skonštatoval ornitológ.