Elektro dodávky DPD najazdili v minulom roku takmer milión kilometrov

Foto: DPD

Bratislava 25. januára (OTS) - Je to takmer dvojnásobok oproti roku 2021. Kuriérska spoločnosť DPD začala využívať elektrické dodávkové vozidlá na každodenné doručovanie ako vôbec prvá kuriérska spoločnosť na Slovensku a už v roku 2025 bude zásielky v hlavnom meste doručovať výlučne prostredníctvom elektrických vozidiel.K svojmu ambicióznemu cieľu sa spoločnosť DPD blíži. Už dnes dokáže v Bratislave doručiť viac ako polovicu zásielok pomocou elektrických vozidiel. Po celom Slovensku v súčasnosti jazdí 103 dodávok s alternatívnym pohonom a tri nákladné elektrobicykle.hovoríBratislava sa tak zaradí k ďalším 350-tim európskym mestám, v ktorých bude DPDgroup využívať iba vozidlá s alternatívnym pohonom.hovoríInvestície do čistého doručovania sa však netýkajú iba nákupu nových dodávok, ale aj logistickej infraštruktúry. Nové depo DPD v blízkosti bratislavského letiska už dnes spĺňa prísne štandardy na lokálne bezemisné doručovanie. V jeho priestoroch je v súčasnosti možné nabíjať až 50 kuriérskych dodávok súčasne. Po dobudovaní bude možné súčasne nabíjať až 140 automobilov. Znižovať vplyv na životné prostredie taktiež umožňujú digitálne inovácie, vďaka ktorým sa znižuje počet neúspešných pokusov o doručenie, čím sa minimalizujú emisie v ovzduší.DPD sa k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu hlási dlhodobo a k bezemisnému doručovaniu sa spoločnosť zaviazala už v roku 2012. Emisie skleníkových plynov DPD dôsledne monitoruje a neustále ich množstvo znižuje. Zostávajúce emisie kompenzuje pomocou investícií do projektov, ktoré sa venujú obnoviteľnej a čistej energii. Výsledkom je, že každý jeden balík, ktorý spoločnosť doručí, sa do cieľa dostane bez toho, aby mal negatívny vplyv na životné prostredie.