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Elektrokolobežky, idúce rýchlejšie ako 25 km za hodinu, nebudú legálne
Jazda na týchto malých elektrických vozidlách je z hľadiska možných následkov na živote a zdraví v prípade nehody výrazne nebezpečnou činnosťou.
Autor TASR
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Bratislava 14. júna (TASR) - Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 kilometrov za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada SR schválila začiatkom júna.
„Jazda na týchto malých elektrických vozidlách, ktoré umožňujú vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu, je z hľadiska možných následkov na živote a zdraví v prípade nehody výrazne nebezpečnou činnosťou nielen pre samotného vodiča vozidla, ale v prípade stretu s chodcom či iným účastníkom cestnej premávky môže mať fatálne následky aj pre neho. Z uvedeného dôvodu je potrebné primerane sankcionovať jazdu na takýchto vozidlách, ktoré nie je možné vôbec prevádzkovať v cestnej premávke,“ poukázalo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré zmenu navrhlo.
„Jazda na týchto malých elektrických vozidlách, ktoré umožňujú vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu, je z hľadiska možných následkov na živote a zdraví v prípade nehody výrazne nebezpečnou činnosťou nielen pre samotného vodiča vozidla, ale v prípade stretu s chodcom či iným účastníkom cestnej premávky môže mať fatálne následky aj pre neho. Z uvedeného dôvodu je potrebné primerane sankcionovať jazdu na takýchto vozidlách, ktoré nie je možné vôbec prevádzkovať v cestnej premávke,“ poukázalo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré zmenu navrhlo.