Elektronické služby musia byť prístupné pre zdravotne postihnutých

Bratislava 17. júna (TASR) - Elektronické služby budú musieť byť od 28. júna tohto roka prístupné ľuďom so zdravotným postihnutím vrátane osôb so zrakovým či sluchovým postihnutím. V opačnom prípade hrozí poskytovateľom digitálnych služieb pokuta. Do účinnosti totiž vstúpi zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Informovali o tom odborníci z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v rámci utorkovej konferencie Prístupne 2025.



„Zákon ukladá poskytovateľom digitálnych služieb mať prístupné webové stránky, mobilné aplikácie a elektronické dokumenty pre ľudí so zdravotným postihnutím,“ uviedol Peter Teplický z ÚNSS. Ako vysvetlil, povinnosť sa vzťahuje na poskytovateľov finančných služieb, internetových obchodov, prepravných spoločností a ďalšie firmy pôsobiace v online prostredí. Výnimku podľa neho predstavujú mikropodniky, ktoré majú menej ako desať zamestnancov a obrat menší ako dva milióny eur.



Pokutu od 200 eur do 30.000 eur za neprístupnú webovú stránku pre zdravotne postihnutých môžu podľa neho poskytovatelia digitálnych služieb dostať hneď po nadobudnutí účinnosti zákona. Udeľovať ju bude Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Podotkol, že výška pokuty bude závisieť od spolupráce poskytovateľa digitálnej služby. „Ak SOI upozorní na neprístupnosť webovej stránky a poskytovateľ služby to opraví, bude skôr iba napomenutý, nebude to veľká pokuta. Ak nebude spolupracovať, bude pokuta veľká,“ dodal Teplický.



Riaditeľka únie Tatiana Winterová poukázala na potrebu vedomia, že odstraňovaním bariér v digitálnom svete sa pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím začleniť sa do spoločnosti. Na konferencii odzneli aj konkrétne skúsenosti zrakovo postihnutého používateľa informačných technológií. Opísal problém, ktorý mu bránil v dokončení nákupu cez e-shop tým, že sa nemohol preklikať do nákupného košíka.



Povinnosť zabezpečiť prístupnosť elektronických služieb pre osoby so zdravotným postihnutím nadobúda podľa Teplického účinnosť 28. júna tohto roka vo všetkých členských štátoch EÚ.