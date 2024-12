Elektronické služby v zdravotníctve sa upravia, vzniknú aj nové

Bratislava 10. decembra (TASR) - Elektronické služby v zdravotníctve sa upravia. Vzniknúť majú aj nové. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Stojí za ňou ministerstvo zdravotníctva. To vysvetlilo, že úprava súvisí s prípravou dátovej reformy, ktorej cieľom je najmä odbremenenie zdravotníkov od zbytočného vykazovania a zlepšenie dátovej dostupnosti a kvality.



Novelou sa napríklad zavádza elektronizácia laboratórnych vyšetrení, ktorá má zabrániť ich opakovaniu. Vzniknúť má aj služba elektronického objednávania pacienta na vyšetrenie k poskytovateľovi cez jednotný centrálny systém. Úprava prináša aj elektronické uzatváranie dohôd o poskytovaní všeobecnej a špecializovanej gynekologickej zdravotnej starostlivosti.



Úprava sa zaoberá aj zosúladením zákonov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Má takisto zefektívniť procesy pri uzatváraní dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vytvoriť sa ňou má aj Národný register očkovania či Národný register duševných ochorení.



Novela má takisto sprecizovať vydávanie elektronických preukazov pracovníkov v zdravotníctve. Rušiť sa ňou má aj register úrazov vyžadujúcich poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo to odôvodnilo jeho neefektívnosťou z pohľadu naplnenosti. "Jeho výstupy je možné nahradiť údajmi z iného štatistického zdroja údajov," dodalo.