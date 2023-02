E-testy na vodičský si už možno skúsiť, do praxe ich zavedú v apríli

Bratislava 22. februára (TASR) - Elektronické testy na vodičský preukaz si už možno cvične vyskúšať na webe Ministerstva vnútra (MV) SR. Do praxe bude teoretická skúška v elektronickej podobe zavedená od apríla. Test bude generovaný zo širšieho spektra otázok. Jedným z hlavných cieľov je podľa rezortu vnútra zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Od nového spôsobu vykonávania teoretickej skúšky elektronickým spôsobom očakávame v prvom rade jej objektívny priebeh, a teda výrazné obmedzenie korupčného správania, ako aj dôkladnejšie vzdelanie žiadateľov, čo v konečnom dôsledku vytvára predpoklad zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke," uviedol riaditeľ dopravnej polície Tomáš Vrábel. Ďalším benefitom má byť zefektívnenie činnosti skúšobných komisárov, keďže elektronickým spôsobom testovania možno preskúšať vyšší počet absolventov autoškoly vzhľadom na rýchlosť a spoľahlivosť vyhodnotenia testu.



Testovanie sa bude realizovať v skúšobných miestnostiach na okresných dopravných inšpektorátoch. Otázky budú náhodne vygenerované informačným systémom v závislosti od požadovanej skupiny vodičského oprávnenia. Test pozostáva zo 40 otázok, na ktoré bude potrebné odpovedať do 30 minút. Každá otázka má hodnotu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet za všetky správne odpovede bude 100 bodov. Prospejú iba žiadatelia, ktorí získajú najmenej 90 bodov.



"Skutočnosť, že teoretickú časť absolvujú len kvalitne pripravení žiadatelia o vodičské oprávnenie, by sa teda mala prejaviť v praxi napríklad znížením počtu dopravných nehôd a ich obetí," skonštatoval dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Skúšobné testy vychádzajú z učebných osnov vodičských kurzov v autoškolách. V databáze je 1400 otázok v desiatich okruhoch, ktoré sa týkajú pravidiel cestnej premávky, uplatňovania prednosti v jazde či rýchlostných obmedzení. Preskúša sa tiež znalosť dopravných značiek a dopravných zariadení, schopnosť vyhodnotiť dopravné situácie na križovatkách či postupy v prípade dopravnej nehody. Odpovedať sa bude aj z teórie vedenia vozidla, z predpisov o dokladoch k vozidlu či o konštrukcii a údržbe vozidla.



Elektronický test si možno vyskúšať na odkaze https://www.minv.sk/?elektronicke-testy.