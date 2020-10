Reakcie politikov na návrh elektronických volieb

Bratislava 7. októbra (TASR) - Proces elektronických volieb je veľmi rizikový, keďže v zahraničí sa vyskytli viaceré bezpečnostné problémy, ktoré by mohli ohroziť správnosť počítania hlasov alebo anonymitu volieb. Pre TASR to uviedla predsedníčka Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Reagovala tak na slová premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že do budúcich parlamentných volieb by mohli Slováci zo zahraničia hlasovať elektronicky.



Remišová si zároveň myslí, že priorita je v súčasnosti inde. "Z pohľadu priorít sme za to, aby sme sa najskôr zamerali na informačné systémy, ktoré ľudia používajú každý deň, neskôr môžeme pracovať na systémoch, ktoré využívajú ľudia raz za štyri roky," podotkla.



Podľa programového vyhlásenia vlády sa má zvažovať zavedenie elektronických volieb až po zvážení všetkých bezpečnostných rizík. "Zatiaľ takáto analýza vykonaná nebola a podľa doterajších informácií zo sveta je tento proces veľmi rizikový, keďže v zahraničí sa vyskytli viaceré bezpečnostné problémy, ktoré by mohli ohroziť správnosť počítania hlasov alebo anonymitu volieb," vysvetlila šéfka Za ľudí.



Matovič v utorok (6. 10.) skonštatoval, že súčasný systém hlasovania poštou zo zahraničia je deravý a elektronické hlasovanie by mohlo byť bezpečnejšie. Bude sa snažiť presvedčiť koaličných partnerov o zavedení takejto formy hlasovania.



Momentálne môžu Slováci voliť zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady SR, a to poštou. Zavedenie elektronického hlasovania zo zahraničia má vláda aj vo svojom programovom vyhlásení.



SaS podporuje voľbu cez internet, no vníma aj technické limity



Strana SaS podporuje voľbu cez internet, no vníma aj technické limity s ňou spojené, či vážne obavy z uľahčenia volebnej korupcie. Pre TASR to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) v reakcii na slová premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že do budúcich parlamentných volieb by mohli Slováci zo zahraničia hlasovať elektronicky.



"Do momentu, kým sa nenájdu nepriestrelné riešenia týchto limitov, budeme naďalej zdokonaľovať súčasný systém," povedal Klus. SaS je napríklad za uľahčenie voľby poštou tak, aby bolo možné voliť vo všetkých voľbách a referendách aj z bydliska na území SR v predstihu, a taktiež zo zahraničia vrátane využitia našich zastupiteľských úradov.



Veľmi dôsledne bude treba podľa Klusa zabezpečiť aj tajnosť elektronického hlasovania či jeho zrozumiteľnosť. "Aby nebolo príliš komplikované napríklad pre voličov s nižšou počítačovou gramotnosťou," skonštatoval.



