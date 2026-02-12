< sekcia Slovensko
Elektronickú prihlášku na SŠ treba pri nezobrazení známok opäť vyplniť
Odporučilo to Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Rezort zároveň upozornil, že pri piatakoch a ôsmakoch môže byť potrebné zadať výsledky manuálne.
TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Elektronickú prihlášku na stredné školy (SŠ) je pri nezobrazení známok potrebné vyplniť nanovo, údaje by sa mali doplniť. Odporučilo to Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Rezort zároveň upozornil, že pri piatakoch a ôsmakoch môže byť potrebné zadať výsledky manuálne. Systém totiž automaticky čerpá údaje zo škôl najmä pri deviatakoch. Prihlášku na SŠ cez systém ePrihlášky je možné podať do 20. februára.
„Nie všetky školy zaznamenali známky do centrálnych systémov ministerstva, preto v niektorých prípadoch budú musieť rodičia známky vyplniť priamo,“ doplnilo ministerstvo s tým, že ide o približne 15 percent prípadov.
Rezort zároveň zdôraznil, že ePrihlášky sú úplne novým informačným systémom v kategórii „životné situácie“ a pri práci využívajú oficiálne údaje štátu, ktoré už štát o občanoch má - zo štátnych registrov a školských informačných systémov. „Ak napríklad v registri obyvateľov nie je zaevidovaná adresa správne, rodič má možnosť manuálne údaj opraviť alebo doplniť,“ podotkol. V prípade nesúladu v osobných údajoch môže poslať podnet na pomoc.eprihlasky@iedu.sk a rezort mu pomôže situáciu vyriešiť.
Pri manuálnej úprave známok a vysvedčenia u žiaka slovenskej základnej školy postačí podľa ministerstva priložiť ako prílohu obyčajnú kópiu vysvedčenia (scan alebo fotografia). Pri uchádzačoch zo zahraničia je potrebná notársky overená kópia s úradným prekladom.
Ak rodiča systém vyzval na priloženie potvrdenia, rezort odporúča prihlášku vytvoriť nanovo, toto potvrdenie už nie je potrebné. Rovnako tak aj pri potvrdení k systému duálneho vzdelávania.
Ak je overovací kód označený ako „nesprávny“, treba skontrolovať či nie je kopírovaný iba samotný kód. Častou príčinou je podľa rezortu aj neviditeľná medzera navyše. Pri nesprávnej korešpondenčnej adrese na konci procesu (napríklad Dare Dare) odporúča ministerstvo prihlášku vyplniť nanovo, dáta sa podľa neho upravia.
V elektronickej prihláške je potrebné určiť záväzné poradie škôl podľa priority. Vyhodnocovací automat na základe tohto poradia v kombinácii so splnením kritérií na prijatie označí, na ktorú školu bude dieťa prijaté. „Predstavte si, že vaše dieťa prijmú na všetky vybrané školy. Na prvé miesto preto dajte tú, na ktorú by chcelo najviac nastúpiť,“ priblížilo ministerstvo.
Rezort potvrdil, že systém ePrihlášky otestoval rozsiahlymi testami aj záťaže, aj funkčnosti. Tak ako pri každej úplne novej digitalizácii však podľa neho môže prichádzať k individuálnym problémom alebo dopytom. Preto zriadil call centrum, k dispozícii je AI asistent či e-mailová podpora alebo podpora cez sociálne siete. Pracovníci call centra v súčasnosti pomáhajú s technickým postupom, orientáciou v systéme aj praktickými otázkami.
Cieľom portálu ePrihlášky je nahradiť doterajší neprehľadný systém viacerých formulárov jedným digitálnym riešením. „Rodičia už nemusia vyhľadávať rôzne tlačivá na stránkach škôl, nosiť papierové doklady ani čakať v neistote, kam ich dieťa napokon nastúpi. A čo je najdôležitejšie, systém zabezpečuje férovosť pri prijímaní žiakov do škôl a tiež majú takto lepšiu šancu dostať sa na svoju vysnívanú školu,“ dodalo ministerstvo.
