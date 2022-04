Čaputová udelila vyznamenanie bývalému talianskemu premiérovi Prodimu

Rím 21. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila vo štvrtok v priestoroch slovenskej ambasády v Ríme štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža bývalému talianskemu premiérovi a predsedovi Európskej komisie (EK) Romanovi Prodimu. V čase vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 stál na čele EK. Čaputová vyzdvihla, že Prodi sa zasadzoval o rozšírenie Únie aj v čase, keď túto víziu nezdieľali všetci jej vtedajší členovia. Vyznamenanie mu udelila za mimoriadne zásluhy v procese integrácie SR do EÚ.



"Rozšírenie Únie bolo jednoznačne najväčším príspevkom k stabilite a prosperite na európskom kontinente a prínos pre všetkých občanov EÚ. Slovensku tiež prinieslo istotu existencie v priestore slobody, demokracie a bezpečnosti. Istotu, ktorú si od 24. februára 2022 ešte viac uvedomujeme a ceníme," uviedla Čaputová v príhovore.



Prezidentka pripomenula, že aj vďaka Prodimu sú dnes Taliansko a Slovensko partneri za jedným európskym rokovacím stolom. "Udelením štátneho vyznamenania chcem v mene našich občanov oceniť úlohu, ktorú ste v prospech Slovenska a nášho vstupu do Únie zohrali," vyhlásila.



Čaputová zdôraznila potrebu uchrániť to, čím dnes Európska únia je, teda priestor, v ktorom sme spojení spoločnými hodnotami. "Každá jedna krajina, ktorá sa pripojila k EÚ, a každá, ktorá ašpiruje na členstvo, musí byť a ostať liberálnou demokraciou. To znamená mať fungujúci právny štát - vrátane nezávislého súdnictva - slobodné médiá a ochranu menšín. Ak sú tieto hodnoty oslabované, musíme ich ochrániť," dodala.



Prodi sa podľa Čaputovej aj dnes prihovára za rozšírenie Únie. "Viete, že Európa nebude bezpečná a stabilná, pokiaľ nedokončíme proces rozširovania," povedala Prodimu. Štáty západného Balkánu, ktoré sú v hodnotovom súlade s EÚ, a ktoré spĺňajú kritériá, potrebujú podľa slovenskej prezidentky počuť, že o ich členstvo javíme skutočne úprimný záujem. "A Ukrajina potrebuje počuť, že je v Únii vítaná," doplnila.



Prezidentka udelila štátne vyznamenanie pri príležitosti oficiálnej návštevy Talianska. Rad bieleho dvojkríža sa udeľuje občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o všestranný rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi a SR, ako aj o posilnenie postavenia SR v medzinárodných vzťahoch. Udeľuje sa tiež za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.