Eľko: V dobre a napredovaní jedného je ukryté dobro a napredovanie

Bratislava 12. septembra (TASR) - V dobre a napredovaní jedného je ukryté aj dobro a napredovanie druhých. Dnes už žiadna cirkev nemôže mať radosť zo sledovania kríz a konfliktov, umenšovania počtov či pohasínania viery. To cirkvi spoločne sťahuje dolu. Cirkvi sa však spoločne tešia z napredovania a rastu iných. Tak sa chce Ekumenická rada cirkví na Slovensku pozerať na návštevu pápeža Františka v SR. Na stretnutí so Svätým Otcom to uviedol predseda ekumenickej rady Ivan Eľko.