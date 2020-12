Eľko: Vianoce bývajú pre duchovných ECAV obrovskou záťažou

Bratislava 23. decembra (TASR) – Pre mnohých evanjelických duchovných sa Vianoce ako pohodový sviatok začnú až po Novom roku. Pre TASR to uviedol generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Ivan Eľko. Ako tvrdí, práve vianočné sviatky bývajú pre duchovných obrovskou záťažou.



"Našich duchovných čaká počas sviatkov úloha vykonať služby Božie na mnohých miestach, mnohokrát za sebou, s cestovaním, často so špeciálnym slávnostným programom, pri ktorom účinkujú deti, mládež, spevokoly. Všetko musí klapnúť, ľudia sú na 'vianočnú pohodu v kostole' veľmi nároční," uviedol Eľko. Ako tvrdí, pre duchovných to býva obrovská záťaž, nielen pre ich telá, ale aj pre hlasivky či psychiku. "Tento rok zatiaľ rátame s tým, že počty služieb Božích sa musia ešte zvýšiť. Pre mnohých duchovných, mužov aj ženy, a pre ďalších účinkujúcich, napríklad organistov, to bude znamenať extrému záťaž. Možno zostane čas na kapustnicu a darčeky, ale vo farárskych rodinách - a tobôž tých, kde sú obidvaja manželia farármi - nie je čas na zvláštne vyváranie, vypekanie, návštevy a tradície," povedal generálny biskup ECAV.



Skutočným obsahom kresťanského sviatku Vianoc bolo podľa Eľka slávenie faktu, že nekonečný, neobsiahnuteľný a večný Boh sa v Ježišovi Kristovi stal konečnou, merateľnou, fyzickou bytosťou. "Boh v Ježišovi urobil niečo, čo ako Boh z princípu urobiť nemusel. Sklonil sa do tohto sveta, času, tela, dokonca až do ľudského hrobu. Neurobil to bez účelu alebo samoúčelne, ale preto, aby cez Ježišov prežitý život, cez pretrpenú smrť a jedinečné zmŕtvychvstanie zobral smrti jej moc," povedal Eľko. Vianoce sú podľa neho oslavou Božej lásky.



Tohtoročné slávenie Vianoc poznačí koronakríza. Počas konania bohoslužieb sa od soboty (19. 12.) musí obmedziť kapacita v kostoloch. Ľudia môžu sedieť len v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami musí ostať jedno miesto neobsadené. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. V chrámoch sa z tohto dôvodu zvyšujú aj počty bohoslužieb. V niektorých mestách a obciach Slovenska sa z dôvodu zlej epidemiologickej situácie nebudú počas týchto sviatkov konať omše s účasťou veriacich.