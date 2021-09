EMA zatiaľ nepovolila očkovanie detí do 12 rokov vakcínou proti covidu

Bratislava 9. septembra (TASR) - Európska lieková agentúra (EMA) zatiaľ nepovolila očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer pre deti mladšie ako 12 rokov. Pre TASR to potvrdil Miroslav Lednár zo spoločnosti Pfizer. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pritom v stredu (8. 9.) avizoval, že od štvrtka bude možné prihlásiť na takéto očkovanie aj deti od piatich do 11 rokov.



Lednár vysvetlil, že pre zástupcu držiteľa registrácie na Slovensku je určujúcim dokumentom text schválený zo strany EMA, konkrétne ide o súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC).



Terapeutická indikácia hovorí podľa neho o tom, že očkovacia látka Comirnaty je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 u osôb vo veku 12 rokov a starších. "Použitie tejto očkovacej látky má byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami," zdôraznil.



Dodal, že sa aktuálne realizujú štúdie a spracovanie údajov pre rozšírenie indikácie do nižších vekových skupín.