Emeritný arcibiskup Róbert Bezák sa v nedeľu dožíva 60 rokov

Handlová/Bratislava 1. marca (TASR) – Róbert Bezák je rímskokatolíckym biskupom, členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov. Bol najmladším slovenským arcibiskupom (mal 49 rokov), takisto bol prvým na Slovensku, ktorého z pastoračného riadenia arcidiecézy pápež odvolal (júl 2012). Bezákovo odvolanie vyvolalo medzi veriacimi a verejnosťou množstvo reakcií. V nedeľu 1. marca sa emeritný arcibiskup dožíva 60 rokov.



Bezák sa narodil 1. marca 1960 v Handlovej. O povolaní kňaza uvažoval už na základnej škole. Po maturite na gymnáziu v Prievidzi (1979) študoval na Teologickej fakulte v Bratislave. Počas vysokoškolských štúdií tajne prijal rehoľnú formáciu v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, v roku 1983 tam zložil aj večné rehoľné sľuby.



V júni 1984 ho v Banskej Bystrici vysvätili za kňaza. Najskôr bol kaplánom v Brezne (1984 - 1985), potom nasledovala dvojročná základná vojenská služba na vojenskom letisku pri Příbrame v stredných Čechách. V roku 1988 bol postupne kaplánom v Detve, Žiari nad Hronom a farským administrátorom v Sklených Tepliciach, Tužine (1989) a Uľanke (1990).



V rokoch 1990 - 1993 Bezák postgraduálne študoval morálnu teológiu na Akadémii Alfonsiana v Ríme. Po troch rokoch bol zvolený za viceprovinciála rímskokatolíckej viceprovincie redemptoristov na Slovensku (do roku 2005). V rokoch 1996 - 2003 bol predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Vyučoval morálnu teológiu na Teologickom inštitúte v Badíne a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (1993 - 2005). V rokoch 2005 - 2008 bol farským administrátorom v Starých Horách, v roku 2008 v Radvani, zároveň bol vikárom viceprovinciála rímskokatolíckej viceprovincie redemptoristov v Bratislave.



Dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. vymenoval Bezáka 18. apríla 2009 za arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy. Vo funkcii Bezák nahradil Jána Sokola, ktorý odišiel do dôchodku. Jeho biskupská vysviacka bola 6. júna 2009 v Trnave, viedol ju kardinál Jozef Tomko spolu s arcibiskupom bratislavskej arcidiecézy Stanislavom Zvolenským a apoštolským nunciom Mariom Giordanom.



Medzi prvými krokmi, ktoré Bezák na novom poste urobil, bol finančný audit. Upozorňoval Vatikán na problémy hospodárenia v diecéze, žiadal o kontrolu. Polícia viedla trestné stíhanie vo veci podozrenia z trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie z čias jeho predchodcu Sokola.



Počas svojho pôsobenia v Trnave otvoril Bezák pre verejnosť v priestoroch arcibiskupstva reštauráciu Galéria. Takisto chcel sprístupniť aj arcibiskupskú záhradu. Na prelome januára a februára 2012 bola v Trnavskej arcidiecéze vykonaná apoštolská vizitácia. Na jej základe 9. júla 2012 požiadal pápež Benedikt XVI. arcibiskupa Bezáka o demisiu. Tú Bezák odmietol, a tak s platnosťou k 2. júlu 2012 ho pápež odvolal z úradu trnavského arcibiskupa.



Po svojom odvolaní dostal Bezák od slovenskej kongregácie redemptoristov ponuku pôsobiť v jednej z jej komunít na Slovensku. Na rok bol 1. augusta 2012 vymenovaný za výpomocného duchovného v Radvani. V auguste 2013 sa stal emeritným arcibiskupom na odpočinku patriacim pod Trnavskú arcidiecézu. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) mu ponúkla dôchodok, ktorý však odmietol. Od decembra 2013 pôsobil rok v kláštore redemptoristov v talianskom Bussolengu.



Bezák sa v júni 2014 po generálnej audiencii krátko stretol s pápežom Františkom, odovzdal mu list, v ktorom ho žiadal o osobnú audienciu.



Prezident SR Andrej Kiska mal 14. decembra 2018 audienciu u pápeža Františka vo Vatikáne. Svätý Otec stretnutie so slovenským prezidentom využil aj na to, aby poslal Bezákovi dar.



Meno emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka sa objavilo aj na osobnom zozname hostí prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri jej inaugurácii, ktorá sa konala 15. júna 2019.