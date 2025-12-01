< sekcia Slovensko
EngiRank: STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku
Prvenstvo v rebríčku patrí Dánskej technickej univerzite, za ňou nasleduje Delft University of Technology z Holandska a belgická KU Leuven.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je najlepšia technická univerzita na Slovensku. Vyplýva to z rebríčka európskych univerzít, ktoré ponúkajú inžinierske programy - EngiRank 2025. Prvenstvo v rebríčku patrí Dánskej technickej univerzite, za ňou nasleduje Delft University of Technology z Holandska a belgická KU Leuven. Rebríček zverejnili v pondelok v Bruseli. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
Rebríček obsahuje 300 univerzít z 36 európskych štátov, najviac z Francúzska (58) a Nemecka (32). Česko je zastúpené desiatimi, Maďarsko piatimi a Slovensko tromi univerzitami. STU skončila celkovo na 139. mieste, Technickej univerzite v Košiciach patrí 166. miesto, Žilinská univerzita je na 192. mieste, uviedol Rybanský.
„Teší ma, že sme aj v tohtoročnej edícii rebríčka EngiRank potvrdili postavenie najlepšej technickej univerzity na Slovensku. Chceme sa však porovnávať v európskom kontexte a v dohľadnom čase sa umiestniť v prvej stovke. Uvedomujeme si, že rebríčky nie sú cieľom, sú však prostriedkom a optikou, akou sa na nás pozerajú potenciálni študenti, pedagógovia, vedci či priemyselní partneri,“ skonštatoval rektor STU Maximilián Strémy.
Rybanský priblížil, že poradie univerzít určilo hodnotenie podľa piatich kritérií. Dve najdôležitejšie sú výskum (28 percent) a inovácie (25 percent). Tretie kritérium hodnotí úsilie inštitúcie o dosiahnutie pokroku smerom k cieľu udržateľného rozvoja (desať percent), internacionalizácia predstavuje 16 percent a kritérium inžinierske a technologické schopnosti 21 percent.
Cieľové skupiny pri tvorbe EngiRank boli podľa zostavovateľov potenciálni študenti a ich rodičia, zamestnávatelia a vedenie univerzít. Študentom to môže pomôcť vybrať si študijný odbor a inštitúciu v Európe, ktorá im poskytne najlepšiu príležitosť na nájdenie uspokojivého zamestnania po ukončení štúdia. Zamestnávateľom vrátane európskeho hi-tech priemyslu to pomôže nájsť talentovaných absolventov technologických inštitúcií. Vedeniu univerzít to zas bude nápomocné pri monitorovaní kvality riadenia univerzity a prevádzky, vysvetlil Rybanský.
Zostavovatelia rebríčka stavajú dôveryhodnosť EngiRank na kvalite a spoľahlivosti údajov. Poradie je založené na dôveryhodných externých databázach obsahujúcich informácie o európskych vysokých školách zozbierané jednotným spôsobom, napríklad bibliografická databáza Scopus, celosvetová štatistická databáza EPO pre patenty (PATSTAT), informácie o účasti na iniciatívach Európskej komisie (Informačná služba pre výskum a vývoj v komunite - CORDIS, webová stránka Európskeho vzdelávacieho priestoru), databázy programov akreditovaných agentúrami pre zabezpečenie kvality. „S cieľom zlepšiť presnosť poradia a vyhnúť sa porovnávaniu príliš rozdielnych univerzít zostavovatelia obmedzili rozmanitosť hodnotených škôl a zahrnuli doň iba inštitúcie so silným inžinierskym profilom, ktoré presahujú určitú hranicu veľkosti,“ dodal hovorca STU.
