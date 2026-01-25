< sekcia Slovensko
Envi-Pak: Ľudia robia pred vytriedením obalov do koša najviac chýb
Envi-Pak uviedol, že nejasnosti majú ľudia aj pri sprejoch.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Ľudia robia pred vytriedením obalov do koša najviac chýb. Niektoré obaly stačí pred vyhodením stlačiť, iné rozobrať na jednotlivé časti a každý materiál vytriediť zvlášť. Uviedla to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.
„Triedenie sa už stalo bežnou súčasťou života. Ľudia sa snažia a veľa vecí robia pri triedení správne. Preto je teraz dôležité zamerať sa na detaily, pri ktorých ešte mnohí robia chyby a tie môžu ovplyvniť ďalšie spracovanie odpadu,“ vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.
Najčastejším odpadom sú v domácnostiach plasty. Nejasnosti pri vytriedení sa podľa organizácie objavujú pri obaloch zložených z viacerých materiálov. Poukázala pritom na obaly od jogurtov s papierovým rukávom a viečkom. „Papierový rukáv má pritom svoj význam. Výrobcovia ho používajú preto, aby znížili množstvo plastu a zároveň spevnili obal, ktorý by bez neho nebol dostatočne stabilný,“ vysvetlil Envi-Pak. Zdôraznil, že všetky tieto časti obalu je potrebné oddeliť, a to aj v prípade, keď patria do jednej nádoby.
Na Slovensku sa vo väčšine miest a obcí plasty, kovové obaly a nápojové kartóny zbierajú spoločne do žltých nádob. „Oddeľovanie jednotlivých častí obalov je dôležité aj pri spoločnom zbere, pretože triediaca linka dokáže materiály správne dotriediť len vtedy, ak sú od seba fyzicky oddelené už na začiatku,“ podotkla Kretter. Tvrdí, že papier z téglika patrí do nádoby na papier a hliníkové viečko treba oddeliť tiež. Vyhodiť sa má podľa pravidiel danej obce, buď zvlášť do nádoby na plast, alebo do koša na kovy, alebo obe do jednej spoločnej nádoby určenej pre oba materiály, vysvetlila Kretter.
To isté platí podľa organizácie aj pri obaloch zložených z rôznych plastov. Napríklad z vaničky na mäso treba oddeliť plastovú fóliu. Obaly nemusia byť pred vyhodením úplne čisté. Stačí, ak v nich neostanú hrubé zvyšky, tvrdí.
Envi-Pak uviedol, že nejasnosti majú ľudia aj pri sprejoch. Tie patria do triedeného zberu kovov, no pred vyhodením je dôležité, aby boli naozaj prázdne. „Prázdny sprej znamená, že by v ňom nemal ostať žiaden obsah. Jednoduchou pomôckou je, že po stlačení už nepočuť žiadny zvuk. Ani syčanie,“ priblížila OZV. Dodala, že pred vyhodením je dôležité od kovovej nádoby oddeliť vrchnák a ďalšie plastové časti. Samotný sprej by sa nemal stláčať, prepichovať ani inak mechanicky poškodzovať.
