Envi-pak: Obaly chránia ľudí pred nebezpečnou kontamináciou potravín

Bratislava 23. júla (TASR) - Obaly chránia ľudí pred nebezpečnou kontamináciou potravín a s tým spojenými ochoreniami. Pomáhajú tiež znížiť podiel potravinového odpadu o 20 percent. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-pak.



Obaly sú podľa organizácie diskutovanou témou, pretože produkujú veľa odpadu a niektoré potraviny sú vo viacerých obaloch zbytočne balené, no zároveň plnia dôležitú ochrannú funkciu.



"Obal chráni potraviny nielen počas prepravy, ale aj počas jej vystavenia v regáli. Ľudia si v predajni tovar vyberajú, chytajú do rúk a prekladajú. Životnosť nebalených produktov by sa týmto výrazne obmedzila," priblížila význam obalov riaditeľka komunikácie Envi-Paku Katarína Kretter. Doplnila, že napríklad šalátová uhorka s ochrannou fóliou zostane čerstvá 14 dní a bez nej by vydržala iba tri dni.



Ak v kuchyni vznikne odpad, je podľa OZV dôležité správne ho vytriediť. Potravinový odpad patrí do triedeného zberu kuchynského bioodpadu. "Ľudia si na nový systém triedenia kuchynského bioodpadu postupne zvykajú. Ešte neprešlo dosť času na to, aby sme hodnotili prvé celoslovenské výsledky. Ale už teraz vieme povedať, že na skládkach končí čoraz menej odpadu," poznamenala Kretter.