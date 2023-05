Envi-Pak spustil online hru o triedení odpadu

Bratislava 28. mája (TASR) - Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak spustila online hru o triedení odpadu. Určená je pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania. Hráči v nej môžu hrať o rôzne ceny. TASR o tom informovala organizácia.



"Online Envi hra je súčasťou našej iniciatívy Nezabúdajme triediť, v ktorej upozorňujeme na dôležitosť triedenia odpadu. Naša nová zábavná hra má povzbudiť ľudí k tomu, aby aj pri triedení postupne menili svoje správanie," povedala riaditeľka komunikácie Envi-Paku Katarína Kretter. Postupne by ju podľa nej chceli predstaviť na školách a vo firmách, aby ju učitelia a zamestnávatelia mohli využiť v rámci svojich environmentálnych aktivít.



Hra povzbudzuje ľudí k tomu, aby sa naučili triediť tie problematickejšie druhy obalov, ktoré doteraz triediť nevedeli. Odzrkadliť by sa to podľa OZV malo na zvýšenom množstve správne vytriedených smetí a na zmene správania pri nakladaní s odpadom.