Analýza: Triedený zber sa za prvé štyri mesiace zvýšil o 15 percent

Bratislava 30. júna (TASR) - Jeden Slovák v priemere za apríl vytriedil 4,03 kilogramu odpadu. Triedený zber sa za prvé štyri mesiace tohto roka zvýšil o 15 percent. Počas pandémie nezažilo triedenie pokles alebo nezáujem. Informovala o tom organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-pak.



Spoločnosť realizovala analýzu, ktorej cieľom bolo porovnať triedený zber oproti minulému roku a prvému štvrťroku tohto roka, a tiež prvé dáta z obdobia pandémie. Analýza mala zachytiť aj dôsledky nového koronavírusu na triedený zber v obciach. "Výsledkom bolo, že korona neznížila výkonnosť triedeného zberu," povedal riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti Envi-pak Roman Vandák. Dodal, že k nárastu došlo aj pri kovoch, papieri, plaste, skle a tetrapaku. Jedinou výnimkou bolo v tomto prípade drevo, kde došlo k poklesu. Analýzu robila spoločnosť v priebehu apríla v 1238 obciach a mestách, kde financuje triedený zber.



Celkový zber triedeného odpadu v zmluvných obciach OZV Envi-pak medzi rokmi 2016 a 2019 narástol z 32,06 na 55,05 kilogramu na obyvateľa, čo je nárast o 71,7 percenta. Zber kovu sa zvýšil o 29 percent, tetrapak o 27 percent, plasty o 22, sklo o 15 a papier o deväť percent. "Ukázalo sa, že ľudia ostali doma, viac sa stravovali doma, viac nakupovali, samozrejme, aj balené výrobky. Pri kovoch a nápojových kartónoch je nárast najvýznamnejší, keďže ľudia stavili na trvanlivé potraviny do zásoby,“ skonštatoval Vandák.



Vandák tiež pripomína, že ministerstvo životného prostredia stanovilo na tento rok cieľ množstva vytriedeného odpadu. Pre Envi-pak je to 104.880 ton, pri čom za druhý polrok 2019 a prvý štvrťrok 2020 bolo vyzbieraných 85.620 ton. "V prepočte na obyvateľa by mali obyvatelia v zazmluvnených obciach v záverečnom štvrťroku sledovaného obdobia vyzbierať minimálne osem kíl od každého občana,“ povedal Vandák s tým, že v prvom štvrťroku 2020 vyzbieral každý občan priemerne 11,42 kilogramu.