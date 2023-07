Enviro: Chrenko vyhlásil súťaž o Cenu Európskeho týždňa mobility 2023

Bratislava 17. júla (TASR) - Minister životného prostredia Milan Chrenko vyhlásil národnú súťaž o Cenu Európskeho týždňa mobility (ETM) 2023. Jej cieľom je zvýšiť motiváciu samospráv či inštitúcií k účasti v celoeurópskej kampani ETM, ktorá sa uskutoční od 16. do 22. septembra. TASR o tom informovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá súťaž koordinuje.



"O cenu v národnej súťaži sa môžu uchádzať len tie samosprávy, organizácie a inštitúcie, ktoré boli oficiálne zapojené do celoeurópskej kampane ETM 2023," upozornil SAŽP s tým, že prihlášku môžu zaslať až po jej skončení. O víťazstvo budú zúčastnení súťažiť v troch kategóriách, a to aktívna samospráva, aktívny samosprávny kraj a aktívna organizácia.