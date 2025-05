Ďalších 160 vedcov sa pridalo k výzve proti novele o ochrane prírody

Bratislava 26. mája (TASR) - Ďalších 160 vedkýň a vedcov zo spoločenských vied sa pridali k výzve prírodovedcov a ostro vystupujú proti novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Spolu ide o 253 vedcov. Upozorňujú na dôsledky legislatívnych zmien, ktoré ohrozujú životné prostredie aj základy demokratického štátu. Žiadajú poslancov Národnej rady SR a Ministerstvo životného prostredia SR, aby novelu zákona o ochrane prírody stiahli z rokovania parlamentu. TASR o tom informovala Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina.



Novela podľa iniciatívy obmedzuje možnosť verejnosti vyjadrovať sa k rozhodnutiam, ktoré majú priamy dosah na kvalitu života, zdravie a životné prostredie. Vedci vo svojej výzve upozorňujú, že obmedzovanie participácie je právny aj spoločenský problém, pretože to vedie k strate dôvery, fragmentácii občianskej spoločnosti a prehlbovaniu napätia medzi štátom a verejnosťou.



Tvrdia, že predložená novela degraduje prírodu ako kultúrne dedičstvo Slovenska, ktoré je súčasťou národnej identity, historickej pamäte a duchovného bohatstva. „Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že naša krajina čelí klimatickej kríze a výrazné zásahy do prírodných ekosystémov, prijímané bez odbornej diskusie, ohrozujú prírodu aj ľudí, ktorí v nej žijú,“ upozornila sociologička z iniciatívy Zelená väčšina Zuzana Fialová. Szabová dodala, že voči novele majú výhrady ministerstvá, úrad vlády a ďalšie inštitúcie, ktoré spolu predložili 40 pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Novela, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania, upravuje aktivity, ktoré sú povolené alebo zakázané v chránených územiach. Predložili ju poslanci zo SNS. Návrhom chcú posilniť ochranu vlastníckeho práva, zabezpečiť proporcionalitu v zásahoch do práv súkromných vlastníkov a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť právnych procesov v oblasti ochrany prírody.