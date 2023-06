Do piatka sa vyzbieralo zhruba 1,3 miliardy zálohovaných obalov

Bratislava 30. júna (TASR) - Do piatka sa vyzbieralo zhruba 1,3 miliardy zálohovaných nápojových obalov v takmer 3200 odberných miestach. To predstavuje návratnosť približne 75 percent. Povedal to generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR Rastislav Zamboj.



"Je to skvelý výsledok, ktorý nám pomôže splniť ciele určené európskou smernicou o znižovaní vplyvu plastových výrobkov," skonštatoval Zamboj. Doplnil, že Slovensko musí zabezpečiť triedený zber nápojových obalov vo výške 77 percent do roku 2025 a 90 percent do 2029. Podľa Zamboja sa to darí plniť v predstihu.



Aktuálne je na Slovensku takmer 3200 odberných miest na zálohované fľaše, tento rok by ich chcel správca zvýšiť na 3500. "Pri rozširovaní odbernej siete sa sústredíme na sivé zóny, kde spotrebiteľ nemá tú možnosť momentálne vo svojom okolí vrátiť zálohovaný obal," povedal manažér pre vonkajšie vzťahy Správcu zálohového systému Marián Harvánek. Motivačným faktorom pre zapojenie nových prevádzok s ručným zberom je podľa neho zvýšenie manipulačného poplatku, ktorý platí správca obchodníkom za každý vyzbieraný obal. Zároveň im preplatí zálohu 15 centov a zariadenia na zber.



Správca pri poverení sľuboval 6500 odberných miest. "Bude to závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať návratnosť do systému, a musíme počítať náklady na logistiku," poznamenal Harvánek s tým, že zákonné ciele sa im darí dosahovať aj so súčasnou odbernou sieťou.