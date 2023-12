Veterinári: Domáci miláčik by nemal byť počas Silvestra sám

Bratislava 31. decembra (TASR) - Domáci miláčik by nemal byť počas Silvestra sám. Majiteľ mu dodá istotu a pocit bezpečia. Netreba na neho kričať a hnevať sa, pretože to jeho strach iba znásobí. Pre TASR to uviedol prezident Komory veterinárnych lekárov (KVL) SR Ľubomír Kráľ. Psom, mačkám a iným domácim zvieratám prináša hluk a záblesky z petárd a ohňostrojov silný stres.



"Prejavy stresu spôsobeného strachom sa u každého zvieraťa líšia, ale najčastejšie sa prejavujú vystrašeným pohľadom, triaškou a krčením," tvrdí Kráľ. Dodáva, že zvieratá môžu byť dezorientované, kňučia alebo mňaukajú, snažia sa schovať do neprístupných miest. Môžu zvracať, pomočiť sa alebo majú hnačku.



S obmedzením stresu treba začať podľa Kráľa skôr, nie o polnoci. Psa je dobré unaviť počas dňa hrou alebo dlhšou prechádzkou. Pred začiatkom hluku by mu mal dať majiteľ najesť. "Ľahšie potom zaspia, čo im pomôže prežiť noc," podotýka prezident KVL SR.



Hluk a svetlo možno eliminovať zatvorením okien a dverí. "Zatiahnite rolety, žalúzie a závesy a prekryte hluk zvonku produkciou zvieraťu príjemných zvukov, na ktoré je zvyknutý," približuje Kráľ. Doplnil, že domáci miláčik musí mať prístup na svoje obľúbené miesto a k obľúbeným veciam. Pripravený by mal mať dostatok vody a obľúbené maškrty.



Majiteľ by mu mal tiež pripraviť pokojný úkryt, môže ho nechať pri sebe ležať a hladkať ho. Niekedy podľa Kráľa pomôže aj prikrývka alebo perina. Mačka sa rada niekde schová, možno jej pripraviť menšiu krabicu.



Na upokojenie zvierat existujú aj rôzne voľnopredajné doplnky stravy obsahujúce prírodné látky, ktoré majú upokojujúce účinky. Sú nenávykové a neotupujú zmysly. "Nevýhodou je, že ich účinok nie je výrazný a dostavuje sa až po dlhšom užívaní, preto s nimi treba začať už niekoľko dní pred Silvestrom," upozornil Kráľ.



Veterinár môže dať zvieraťu lieky, ktoré pôsobia sedatívne. Nástup účinku majú rýchly a preto ich stačí podať tesne pred Silvestrom, poznamenal prezident KVL. Neodporúča experimentovať so žiadnymi ľudskými liekmi.



Zvieratá sa podľa Kráľa v strese správajú nepredvídateľne. Často sa stáva, že majiteľovi ujdú. "Preto na Silvestra nenechajte pri prechádzke vášho psíka behať na voľno ani len mimo mesto, kde streľbu nepočujete, lebo pes ju počuť môže," odporúča. Dodal, že vystrašený pes je schopný utiecť aj z oplotenej záhrady, preto by mal radšej ostať v dome. Mačke je potrebné zablokovať mačací východ, aby sa nemohla dostať von.



"Keď už pes počas silvestrovskej noci utečie, najlepšia cesta, ako ho získať rýchlo späť, je označiť ho mikročipom. Ak už mikročip má, overte si u svojho veterinárneho lekára alebo na stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat, že sú vaše kontaktné údaje v registri správne a aktuálne," poukázal Kráľ.