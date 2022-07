Košarovce/Iňačovce 22. júla (TASR) – Nedostatok zrážok a extrémne suchá trápia aj chovateľov rýb. Jediným nateraz možným riešením chrániacim násady pred úhynom je pozastavenie kŕmenia. Ak bude suché počasie trvať do konca leta, ani to nemusí postačovať.



"Zle sa nám darí. Najväčší problém je, že nemáme napustené rybníky na plný stav, ale len na polovicu až dve tretiny, keďže bolo na jar málo vody a teraz je tak, že voda nám do rybníkov vôbec nepriteká. Nie je čerstvá voda a tie procesy, ktoré vo vode prebiehajú, zle vplývajú na 'chemizmus' vody, a teda aj na tie ryby, voda sa neregeneruje," povedal pre TASR vedúci chovného strediska Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v obci Košarovce v Humenskom okrese Peter Makara.



Podobnú situáciu, suchú jar a extrémny nedostatok zrážok v lete, si za 32 rokov práce na košarovskej rybničnej sústave nepamätá. Rieka Oľka, z ktorej je 14 rybníkov napájaných, je už niekoľko týždňov v režime sanačného prietoku, do rybníkov z nej preto voda už nepriteká. Negatívom je tiež tvorba siníc i nechcené procesy pri rozklade hnoja, ktorý má za optimálnych podmienok prispievať k tvorbe správnej mikroflóry v rybníkoch. Aby ryby "šetrili" kyslíkom vo vode, v niektorých rybníkoch už prestali kŕmiť, hromadnejší úhyn rýb zatiaľ nezaznamenali. "Očakávame však, že budú," skonštatoval Makara.



Aj v chovnom stredisku na Iňačovských rybníkoch v okrese Michalovce je situácia podobná. "Máme zastavené kŕmenie, aby sme ryby neudusili. Už sa nám objavujú sem-tam menšie úhyny. Nemáme vodu, to je hlavný problém. Je vysoký odpar, máme pomaly polovičné stavy vody v rybníkoch," uviedol pre TASR vedúci strediska Peter Alexovič. Ako ozrejmil, obsah kyslíka vo vode sa priamo úmerne znižuje so stúpajúcou teplotou vody. Problémom teda nie je len jej nedostatok, ale i teplota. Úhyn zatiaľ odhaduje na jedno percento, ak sa však situácia nezmení, nevylučuje, že prídu o väčšinu chovu.



Podľa slov Bronislava Marka z odboru výroby násad SRZ obdobný stav hlási všetkých 13 výrobných stredísk SRZ. Zatiaľ zápasia s nedostatkom vody, masívne úhyny chovatelia nateraz nehlásia.