Greenpeace víta podpísanie európskej zelenej dohody

Bratislava 17. apríla (TASR) - Organizácia Greenpeace Slovensko víta, že minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) podpísal iniciatívu na podporu európskej zelenej dohody a zelenej obnovy európskej ekonomiky. Pre TASR to uviedla programová riaditeľka Greenpeace Katarína Juríková. Europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) očakáva, že "zelená obnova" sa pretaví aj do programového vyhlásenia vlády.



Slovensko sa podľa Juríkovej pridalo na stranu krajín, ktoré chápu potrebu využiť obnovu po koronakríze na nový začiatok. "Obnova založená na princípe ochrany životného prostredia, boja s klimatickou krízou a zastavenia straty biodiverzity je šancou na spoločnosť, ktorá bude nielen schopná odolávať kritickým momentom, ale bude aj spravodlivejšia," povedala Juríková.



Hovorí, že podpora iniciatívy je dôležitá aj pre stretnutie lídrov členských krajín Európskej únie, kde sa má hovoriť práve o obnove po pandémii. "Veríme, že všetci politickí predstavitelia Slovenska si uvedomujú dôležitosť obnovy s prihliadnutím na európsky ekologický dohovor," poznamenala Juríková.



Hojsík podotkol, že po deklarácii iniciatívy by sa malo prejsť aj ku konkrétnym krokom. "Postkoronové" opatrenia a nové zákony by sa podľa Hojsíka mali posudzovať z pohľadu vplyvu na emisie a adaptácie na zmenu klímy. Záväzkom pre ministra by malo byť aj rozbehnutie obnovy budov, zníženie účtov za energie, vytvorenie minimálne piatich percent bezzásahového územia Slovenska či investície do recyklácie plastov.



Iniciatívu podpísalo 14 ministrov životného prostredia členských štátov Európskej únie. Žiadajú Európsku komisiu, aby už teraz zvýšila klimatické ciele k roku 2030 v súlade s požiadavkami Parížskej dohody. Odpovede na krízu by sa mali podľa ministrov zakladať na spájaní princípov solidarity v boji s pandémiou, stratou biodiverzity a klimatickou zmenou.