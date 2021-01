Hriňovská mliekareň sa voči pokute za znečistenie Slatiny odvolá

Hriňová 19. januára (TASR) – Hriňovská mliekareň sa voči pokute 135 000 eur, ktorú jej Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine, odvolá. Pre TASR to vo svojom stanovisku uviedlo vedenie mliekarne.dodáva.Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, spoločnosť sa môže voči nemu odvolať do 15 dní. Mliekareň tvrdí, s týmto rozhodnutím nesúhlasí vo viacerých bodoch a inšpekcii nejde o nápravu stavu, ale o poškodenie spoločnosti.uvádza vedenie mliekarne.dopĺňa.povedal generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.Mliekareň podľa SIŽP spôsobila v Slatine znečistenie vlani v auguste. Vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd. Použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na dočerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina, priblížila inšpekcia.pripomína SIŽP.zhrnula mliekareň.uzavrela hriňovská továreň.