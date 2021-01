Hriňovská mliekareň sa voči pokute za znečistenie Slatiny odvolala

Hriňová 28. januára (TASR) – Hriňovská mliekareň sa voči pokute 135 000 eur, ktorú jej Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine, odvolala. Pre TASR to vo štvrtok vo svojom stanovisku uviedlo vedenie mliekarne.



„V odvolaní vyvraciame všetky nepravdy, na základe ktorých nám bola pokuta udelená, a namietame aj jej výšku,“ konštatuje predseda predstavenstva spoločnosti Ján Malatinec s tým, že výška pokuty je likvidačná.



Podľa neho išlo o mimoriadnu udalosť, ktorú nemohla mliekareň ovplyvniť. V odvolaní uvádzajú, že podľa zákona o vodách, ak k vypúšťaniu priemyselných odpadových vôd dochádza, no deje sa tak bez priameho alebo nepriameho úmyslu, respektíve vedomej alebo nevedomej nedbanlivosti, nie je možné viniť subjekt z porušenia zákonného ustanovenia.



„Upchatie potrubia je pritom udalosť náhodná a nepredvídateľná, ktorá sa stala nezávisle od vôle našej spoločnosti,“ vysvetľuje Malatinec.



Továreň tiež v odvolaní upozornila na fakt, že v areáli závodu sa nachádza aj ďalšia drenážna šachta, kde sú podzemné vody pritekajúce zo širokého okolia mesta Hriňová, ktorá nie je odkanalizovaná. „Je absurdné, že kontrola neberie do úvahy to, že vody sa v tejto šachte zmiešajú a až potom vytekajú do rieky Slatina,“ dodáva.



„Pre haváriu z augusta minulého roka nedošlo k žiadnym škodlivým následkom v podobe úhynu rýb alebo iných živočíchov na vodnom toku Slatina, respektíve na životnom prostredí všeobecne,“ podotkol Malatinec, ktorý namieta aj tvrdenie, že úmyselne vypúšťali odpadové vody zo šachty.



„Netvrdíme, že sme absolútne bez viny. Je pravdou, že sa nám upchala technologická kanalizácia, na základe čoho došlo k prieniku technologických vôd do drenážnej šachty,“ ukončil.



Mliekareň podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia spôsobila v Slatine znečistenie vlani v auguste. Vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd. Použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na dočerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina, priblížila inšpekcia.



„Namiesto dažďovej vody však počas kontroly vytekala z výpustného objektu biela, po mlieku zapáchajúca tekutina," pripomína inšpekcia.