Kŕmidlo pre vtáky by ste mali umiestniť na priestranné miesto

Bratislava 5. decembra (TASR) - Kŕmidlo pre vtáky by malo byť umiestnené na priestrannom mieste. Dôvodom je, aby mali vtáky dostatočný rozhľad a čas na únik pred nepriateľom. Uviedla to Slovenská ornitologická spoločnosť/BirfLife (SOS/BirdLife) Slovensko



Kŕmidlo by malo byť podľa ornitológov umiestnené tak, aby sa do neho nedostala mačka. "Tiež treba dbať na to, aby kŕmidlo nebolo umiestnené v blízkosti presklených plôch, do ktorých môžu vtáky pri preletoch narážať," povedali.



SOS/BirdLife zároveň poukazuje, že náročnejšie je prikrmovanie vtákov v meste. "Okrem bezpečnosti umiestnenia kŕmidla by sme sa mali vyhýbať aj vzniku kolíznych situácií so spoluobčanmi a umiestniť kŕmidlo na také miesto, kde rušný vtáčí život nebude vadiť ostatným obyvateľom sídliska," približuje. Je to podľa ornitológov dôležité pre bezpečnosť vtákov, aby sa predišlo prenasledovaniu, plašeniu či zabitiu. "Prikrmovaním nedajme možnosť na vznik takýchto situácií a ak vieme, že je v našom okolí niekto, komu by to vadilo, umiestnime kŕmidlo na vhodnejšie miesto," apelujú.



Organizácia tvrdí, že v meste je veľa možností, ako vtáky prikrmovať. Ľudia môžu klasické kŕmidlo umiestniť na balkóne. Je tiež veľa výrobkov, ktoré sa môžu zavesiť na okno či zábradlie balkóna. "Vyrobiť si môžeme podľa dostupných návodov aj vlastné kŕmidlo," poznamenali ornitológovia. Dodávajú, že v okolí kŕmidla treba počítať s neporiadkom, môže sa objaviť aj trus. Preto by malo byť kŕmidlo na mieste, kde tieto javy nebudú nikoho dráždiť.