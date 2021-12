Svojvoľne prikrmovať zver v lese sa neodporúča

Bratislava 26. decembra (TASR) - Ľudia by nemali svojvoľne prikrmovať zver v lese. Neodporúča to štátny podnik Lesy SR. Užívateľom poľovného revíra je poľovnícka organizácia, ktorá zodpovedá za starostlivosť aj prikrmovanie zveri. Uviedla pre TASR hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.



"V prípade, že by ľudia svojvoľne prikrmovali zver v období, keď nie je čas núdze, a okresný úrad by zistil predložené krmivo v poľovnom revíri, musel by sankcionovať užívateľa poľovného revíru," hovorí Debnárová. Ak by chceli ľudia pomôcť zveri počas zimy, Debnárová odporúča osloviť užívateľa poľovného revíru. Môžu mu ponúknuť seno, jablká a v prípade potreby zabezpečí užívateľ rozvoz krmiva v čase núdze.



"Zveri by mali byť predkladané kvalitné jadrové, dužinaté a objemové krmivá do poľovníckych zariadení, či sú to už senníky na objemové krmivo, do válovov, kŕmnych stolov pre jadrové a dužinaté krmivá a do solísk soľ," priblížila hovorkyňa.