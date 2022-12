Ľudia sa zbavujú svojich domácich miláčikov, útulok varuje pred zimou

Bratislava 13. decembra (TASR) - Ľudia sa v posledných dňoch začínajú zbavovať svojich domácich miláčikov. Poukázalo na to občianske združenie Sloboda zvierat, ktorá prevádzkuje útulok na Poliankach v Bratislave.



Do útulku chodí denne niekoľko žiadostí o umiestnenie vlastného zvieraťa do útulku. "Poskytujeme azyl tým, ktoré sú v skutočnom ohrození života. Praskáme však vo švíkoch a na takéto 'predvianočné upratovanie' domácich miláčikov už nemáme kapacity," povedala predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.



Koordinátorka kampaní a dobrovoľníctva Slobody zvierat Kristína Devínska varuje, že zima je pre zvieratá v útulku náročná, zvlášť pre psy zvyknuté žiť v panelákových bytoch. "Najhoršie sú na tom krátkosrsté plemená a seniori. Strata majiteľa a teplého pelechu dáva ich zdraviu poriadne zabrať," poznamenala.



Adopcií je v zimnom období podľa Devínskej málo. Združenie preto aktuálne privíta pomoc s dočasnou opaterou pre hendikepované zvieratá, ktoré sa doliečujú po operačných zákrokoch. Za tento rok celkovo zachránili 1853 zvierat.