Mimovládky podali žaloby na envirorezort pre odstrel medveďov

Bratislava 19. mája (TASR) - Nadácia Aevis a iniciatíva My sme les v spolupráci s organizáciou Via Iuris podali celkovo jedenásť súdnych žalôb na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Dôvodom je udelenie výnimiek na odstrel 62 medveďov. Okrem ministerstva sú účastníkmi súdnych sporov aj konkrétne poľovnícke združenia. Ochranári avizujú, že budú podávať aj ďalšie žaloby. TASR o tom informovali z iniciatívy.



Podľa My sme les, MŽP od októbra minulého roka povolilo odstrel 103 medveďov hnedých. Najviac výnimiek vydal podľa iniciatívy envirorezort v apríli tohto roka, keď povolil odstrel viac ako 40 medveďov. Okrem MŽP sú za účastníkov súdnych sporov v jedenástich žalobách označené aj konkrétne poľovnícke združenia, ktoré odstrel medveďov na výnimky vykonávajú.



„Pre udelenie výnimiek na odstrel medveďov ministerstvo využíva nedôveryhodné a neoverené informácie a často aj také, na základe ktorých už boli usmrtené iné medvede. V tomto roku bol napríklad povolený odstrel ôsmich medveďov na základe informácií, ktoré boli dôvodom zastrelenia dvoch medveďov ešte v roku 2024,“ priblížil Marián Hletko z My sme les.



Iniciatíva ďalej tvrdí, že v okrese Liptovský Mikuláš povolilo MŽP poľovníkom zastreliť od začiatku tohto roka až 55 medveďov. Upozorňuje, že odstrelom sú nateraz najviac ohrozené medvede v kompetenčnom území Správy Tatranského národného parku, v ktorom je povolený odstrel 42 medveďov, Správy Národného parku Veľká Fatra (18 medveďov) a Správy Národného parku Nízke Tatry (17 medveďov).



„Z dôkazov, ktoré súdu predkladáme, je zjavné, že ministerstvo životného prostredia zneužíva inštitút individualizovanej výnimky z ochrany chránených druhov, pričom len simuluje splnenie zákonných podmienok na jej vydanie,“ argumentuje advokátka spolupracujúca s Via Iuris, Eva Kováčechová.



Podľa názoru iniciatívy, envirorezort pod vedením ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS) vydáva výnimky na masívny regulačný lov, ktorý nie je zameraný na elimináciu konkrétnych problémových jedincov. Výsledkom takéhoto prístupu môže podľa nej byť závažné ohrozenie populácie medveďa hnedého na Slovensku, ktoré však zmiernenie konfliktov medzi človekom a medveďom neprinesie.



„Taraba ignoruje slovenských a zahraničných vedcov a odborníkov na veľké šelmy, ktorí kritizujú avizovaný odstrel 350 medveďov a dôrazne upozorňujú na nevyhnutnosť realizácie preventívnych opatrení. Zároveň ignoruje aj doterajšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorých je regulačný lov medveďov v rozpore s legislatívou Európskej únie. Takéto konanie ministra je nezodpovedné a absolútne neprijateľné,“ konštatoval Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.



Vláda začiatkom apríla vyhlásila pre výskyt medveďa mimoriadnu situáciu v 55 okresoch. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnych ochranárov. Vláda tiež v apríli schválila vyčlenenie do 50 profesionálnych vojakov na riešenie situácie s medveďmi na Slovensku. Majú ich pomáhať monitorovať. Opatrenie platí do 31. októbra.