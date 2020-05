Enviro rezort hľadá riaditeľov do dvoch inštitúcií

Bratislava 22. mája (TASR) – Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je aj koncepcia rozvoja organizácií. Envirorezort o tom informuje na webovej stránke.



Od uchádzačov na pozíciu šéfa ochranárov sa očakáva vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmä v odbore zameranom na ekonómiu, právo, manažment, ekológiu, environmentalistiku alebo životné prostredie.



Envirorezort od uchádzača vyžaduje aj písomnú koncepciu rozvoja ŠOP. Mala by mať maximálne päť strán. Budúci riaditeľ ŠOP by mal mať podľa Ministerstva životného prostredia minimálne desať rokov odbornej praxe a minimálne štyri roky riadiacej praxe. Tiež by mal mať riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce a prijímania rozhodnutí.



Ministerstvo od nového riaditeľa SAŽP požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa z ekonómie, práva, ekológie, environmentalistiky alebo životného prostredia. Od záujemcov sa očakáva odborná a riadiaca prax minimálne päť rokov a tiež znalosť o postavení, činnosti a úlohách agentúry. Budúci šéf by mal vypracovať aj koncepciu rozvoja SAŽP maximálne na päť strán.



Žiadosti na obe pozície by mali uchádzači poslať do 26. mája na adresu ministerstva.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) koncom apríla odvolal riaditeľa ŠOP Martina Lakandu pre podozrivé zmluvy, ktoré uzatvoril. Taktiež odvolal aj šéfa SAŽP Richarda Müllera pre nejasné hospodárenie agentúry.