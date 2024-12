My sme les podal žaloby voči povoleniam na odstrel medveďov

Bratislava 23. decembra (TASR) - Iniciatíva My sme les podala žaloby voči dvom rozhodnutiam, ktorými Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR povolilo odstrel 18 medveďov v okrese Turčianske Teplice. TASR o tom informovala iniciatíva.



"Ministerstvo v predmetných rozhodnutiach úplne ignoruje doterajšiu judikatúru Najvyššieho súdu SR a poľovníkom umožňuje odstrel medveďov, ktoré nespôsobili žiadne škody ani neohrozujú ľudí. Rozhodnutia ministerstva preto považujeme za nezákonné," skonštatoval Marián Hletko z My sme les.



MŽP reagovalo, že postupuje v súlade s platnou legislatívou, ktorá prešla v parlamente ústavnou väčšinou. Samosprávam dáva do rúk účinný nástroj umožňujúci efektívnu a rýchlu ochranu ľudí pred medveďom hnedým. Ministerstvo podľa jeho štátneho tajomníka Filipa Kuffu očakávalo, že niektorí "pseudoaktivisti a udavači" budú dávať žaloby a podobné podnety, tak ako v minulosti, tak aj teraz.