Envirorezort vydal doposiaľ 16 rozhodnutí na odstrel 85 medveďov

Bratislava 29. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR doposiaľ vydalo na základe žiadostí 16 rozhodnutí na odlov celkovo 85 jedincov medveďa hnedého v okresoch Detva, Kežmarok, Liptovský Mikuláš a Turčianske Teplice. V súčasnosti vyhodnocuje ďalších 39 žiadostí na odlov medveďov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie envirorezortu.



„Na základe vydaných výnimiek bolo doposiaľ usmrtených sedem jedincov medveďa hnedého, v okresoch Liptovský Mikuláš šesť jedincov a v okrese Kežmarok jeden jedinec,“ priblížili odbor komunikácie.



Vláda minulý týždeň schválila vyčlenenie do 50 profesionálnych vojakov na riešenie situácie s medveďmi na Slovensku. Majú ich pomáhať monitorovať. Opatrenie platí do 31. októbra. Ministerstvo začalo od pondelka (28. 4.) spolu s Ozbrojenými silami SR tento monitoring vo Vysokých a Nízkych Tatrách. O dva dni prejdú na Podpoľanie a potom budú nasledovať ďalšie lokality. V 55 okresoch SR je zároveň pre výskyt medveďa vyhlásená mimoriadna situácia.