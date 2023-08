Envirorezort pracuje na akčnom pláne k odpadovému hospodárstvu

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR intenzívne pracuje na akčnom pláne k odpadovému hospodárstvu. Pre TASR to uviedol hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. Reagoval tak na Zväz odpadového priemyslu (ZOP), ktorý očakáva vypracovanie dlhodobého Strategického akčného plánu odpadového hospodárstva.



"Oblasť odpadov potrebuje zrozumiteľné a predvídateľné pravidlá smerom k prechodu na obehové hospodárstvo. Dôležité je pokračovať v reformách, predovšetkým podporovať udržateľnú spotrebu a výrobu v rôznych sektoroch hospodárstva," povedal Ferenčák. Všetky tieto opatrenia podľa MŽP pomôžu zvýšiť využívanie druhotných surovín, podporujú ekodizajn a ekoinovácie. Tým stimulujú zodpovedné nakladanie s odpadmi, ich opätovné použitie a recykláciu.



Ennvirorezort presadzuje a podporuje opatrenia, ktorými sa dosiahne odklon zo skládok pre čo najväčšie možné množstvo odpadov. "To podčiarkujú všetky opatrenia realizované v uplynulých rokoch, ako napríklad zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností, zálohového systému, primeranej donáškovej vzdialenosti pre biologicky rozložiteľné odpady, papier, plasty, kovy, kompozitné obaly a sklo," podotkol Ferenčák.



Energetické zhodnocovanie odpadov má byť podľa ministerstva doplnením vyšších priečok hierarchie odpadového hospodárstva. Dôraz sa však má klásť na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie a recykláciu odpadu. Tvrdí, že preto je potrebné zamerať sa najmä na existujúce kapacity zariadení, predovšetkým cementárne. "Oproti iným zariadeniam na energetické zhodnotenie odpadov majú výrazný benefit vo využití vznikajúceho popola po spaľovaní odpadov, ktorý sa stáva pevnou súčasťou zloženia cementu," skonštatoval hovorca.



Súčasné kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov na Slovensku sú podľa analytikov z Inštitútu environmentálnej politiky dostatočné. Nie je potrebné budovanie nových kapacít. Modernizáciu a transformáciu existujúcich zariadení MŽP víta, ale nepodporuje poskytovanie verejných zdrojov na zariadenia na energetické využitie odpadov.



Biela kniha odpadového hospodárstva SR, ktorú vypracoval ZOP, ukázala, že Slovensko stagnuje v oblasti nakladania s odpadmi. Chýbajú technológie na spracovanie nebezpečného odpadu a na niektoré druhy recyklovateľného odpadu. Mimoriadne kritická je aj situácia pri nakladaní s nerecyklovateľným odpadom. Dôvodom je, že okrem Bratislavy a Košíc neexistujú na Slovensku žiadne technológie na spracovanie nerecyklovateľného odpadu, ktoré by reálne dokázali odkloniť odpady zo skládok.