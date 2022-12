Envirorezort nepredložil agrorezortu návrh plánu prípravy zonácií

Bratislava 10. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nepredložilo agrorezortu návrh plánu prípravy zonácií národných parkov. Urobiť tak malo v zmysle memoranda o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody do 30. júna tohto roka. Pre TASR to uviedlo oddelenie komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Envirorezort mal v rámci návrhu predložiť možnosti územného rozsahu a predbežnú analýzu sociálnych, ekonomických a environmentálnych možných vplyvov zonácií. "Rezort pôdohospodárstva nie je o veci informovaný a nemá žiadne informácie o postupe zonácie, a to napriek tomu, že vláda SR svojím uznesením rozhodla o zriadení medzirezortnej Komisie pre zonáciu chránených území, ktorej predsedom je minister životného prostredia SR," priblížilo oddelenie komunikácie. Doplnilo, že komisia dlhodobo nefunguje.



MPRV podľa vlastných slov dlhodobo upozorňuje na možné vplyvy zonácií na lesné hospodárstvo, s tým súvisiaci drevospracujúci a celulózo-papierenský priemysel a verejné financie. Robí tak nielen pri predkladaní návrhov na vyhlásenie chránených území, ich zonácie alebo programov starostlivosti o ne, ale aj pri schvaľovaní environmentálnej stratégie SR či reformy národných parkov.



Pri schvaľovaní reformy národných parkov poukazovalo MPRV na jej nedostatočnú pripravenosť a urýchlené prijímanie bez zohľadnenia všetkých možných vplyvov. V súčasnosti sa to podľa neho preukazuje na nepripravenosti a neschopnosti rezortu životného prostredia prevziať chov koní norika muránskeho na Muránskej planine.



MŽP predstavilo zonáciu ďalších troch národných parkov - Veľkej Fatry, Slovenského krasu a Polonín. Na návrhy čakajú Tatranský národný park, Malá Fatra a Národný park Nízke Tatry. Vyhlásenie zonácií šiestich národných parkov má vláda vo svojom legislatívnom pláne úloh naplánované na december. Slovenský raj, Muránska planina a Pieniny zonáciu už majú.