Na jar pribudnú stromy v 17 lokalitách po celom Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Prvýkrát budú stromy vysádzané aj z príspevkov individuálnych darcov zapojených prostredníctvom kampane Daruj strom.

Autor TASR
Banská Bystrica 3. marca (TASR) - V jarnom kole grantovej výzvy podporila iniciatíva Sadíme budúcnosť, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis, 17 výsadieb stromov po celom Slovensku. Projekty si prerozdelia celkovú sumu viac ako 41.000 eur. TASR o tom v utorok informovala Lucia Hasbach z nadácie.

Spomedzi 58 predložených žiadostí od obcí, škôl, komunitných skupín a miestnych iniciatív vybrala odborná hodnotiaca komisia zložená z expertov na výsadby a arboristiku 17 projektov, ktoré získajú finančnú podporu až do výšky 3600 eur na výsadbu ovocných sadov, komunitných záhrad a stromoradí. Prvýkrát budú stromy vysádzané aj z príspevkov individuálnych darcov zapojených prostredníctvom kampane Daruj strom. Darcovia sa budú mať možnosť zúčastniť na výsadbe osobne.

„Ďakujeme za každý podaný projekt. Vážime si záujem verejnosti zapájať sa do výsadieb stromov. Najväčší záujem evidujeme zo západného Slovenska, kde je lesnatosť najnižšia a kde sa prirodzene krajinná výsadba najviac žiada,“ doplnila programová manažérka programu Sadíme budúcnosť Daniela Mrázová.

Podporené projekty zahŕňajú výsadby ovocných drevín v obciach, školských areáloch aj komunitných záhradách, ako aj zakladanie stromoradí, ktoré prispejú k zlepšeniu mikroklímy, zadržiavaniu vody v krajine a posilneniu miestnych komunít. Zoznam podporených projektov je dostupný na webovej stránke sadimebuducnost.sk.
