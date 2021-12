K udržateľnosti počas Vianoc môžu pomôcť vlastnoručne vyrobené darčeky

Bratislava 12. decembra (TASR) - Vlastnoručne vyrobené či zážitkové vianočné darčeky môžu prispieť k udržateľnosti počas sviatkov. Pripomína to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak v rámci súboru odporúčaní, ako počas Vianoc minimalizovať odpad a ako ich prežiť udržateľnejšie.



"V ostatných rokoch si všímame, ako sa z týchto tradičných sviatkov pokoja a rodinnej pohody postupne stávajú hlavne sviatky nadmerného konzumu a množstva zbytočného odpadu," skonštatovala riaditeľka pre komunikáciu OZV ENVI – PAK Katarína Kretter.



V prípade vianočných darčekov by ľudia mali uprednostniť skôr vlastnoručne vyrobené veci alebo nehmotné darčeky v podobe zážitkov, ako napríklad vstupenka do divadla, jazykový kurz či wellness pobyt. "Ak ste sa rozhodli pre hmotný darček, vyhnite sa kope drobností a kúpte skutočne užitočnú vec, ktorá bude mať dlhodobejšie využitie,“ uviedla Kretter s tým, že vhodnou alternatívou je napríklad ekologická kozmetika či knihy.



Envi-Pak odporúča darčeky zabaliť do recyklovaného papiera alebo papiera a tašiek z minulých Vianoc. "Balenie darčekov nemusíte obmedziť len na papier, môžete skúsiť napríklad aj látku."



Na udržateľnosť by ľudia nemali počas sviatkov zabúdať ani pri nákupe potravín. "Nakupujte len to, čo naozaj spotrebujete. Vyberajte si trvanlivejšie potraviny a dajte prednosť lokálnym výrobkom alebo bezobalovým potravinám," radí Kretter. Dodala, že je lepšie dopredu si premyslieť a spísať nákupný zoznam.



Ideálne je podľa nej nakupovať s vlastnou taškou a vreckami. "Vyhnete sa tak nepotrebným obalom, ktoré sa po vybalení pečiva, ovocia či zeleniny stávajú okamžite odpadom."



Pripomína tiež, že aj virtuálny pozdrav blízkym cez SMS či e-mail môže byť rovnako osobný ako vianočné pohľadnice. "Ak do pozdravu vložíte kúsok seba a zakomponujete nejakú milú fotku, určite príjemne potešíte rodinu či priateľov."